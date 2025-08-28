https://ria.ru/20250828/napadenie-2038118765.html

Мужчине, напавшему на полицейских на востоке Москвы, предъявили обвинение

Мужчине, напавшему на полицейских на востоке Москвы, предъявили обвинение - РИА Новости, 28.08.2025

Мужчине, напавшему на полицейских на востоке Москвы, предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов мужчине, напавшему с ножом на полицейских на Щелковском шоссе в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:49:00+03:00

2025-08-28T15:49:00+03:00

2025-08-28T16:45:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов мужчине, напавшему с ножом на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, сообщил столичный главк СК РФ. "Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Следователями столичного СК с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в Telegram-канале главка. Отмечается, что на допросе обвиняемый дал признательные показания и сообщил о мотивах совершенного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Накануне в СК РФ сообщили, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.

https://ria.ru/20250827/sk-2037804957.html

https://ria.ru/20250824/konflikt-2037298043.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)