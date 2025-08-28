Рейтинг@Mail.ru
Мужчине, напавшему на полицейских на востоке Москвы, предъявили обвинение
15:49 28.08.2025 (обновлено: 16:45 28.08.2025)
Мужчине, напавшему на полицейских на востоке Москвы, предъявили обвинение
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов мужчине, напавшему с ножом на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, сообщил столичный главк СК РФ. "Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Следователями столичного СК с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в Telegram-канале главка. Отмечается, что на допросе обвиняемый дал признательные показания и сообщил о мотивах совершенного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы. Накануне в СК РФ сообщили, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчине, напавшему на полицейских на востоке Москвы, предъявили обвинение

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов мужчине, напавшему с ножом на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, сообщил столичный главк СК РФ.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Следователями столичного СК с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в Telegram-канале главка.
СК раскрыл подробности нападения на полицейских в Москве
27 августа, 10:36
27 августа, 10:36
Отмечается, что на допросе обвиняемый дал признательные показания и сообщил о мотивах совершенного преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
Накануне в СК РФ сообщили, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции.
Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти.
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
24 августа, 15:40
24 августа, 15:40
 
