В зоне СВО ликвидировали шестого наемника из Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере шестой наемник из Эстонии уничтожен на Украине, сообщает газета Postimees. "На этой неделе... погиб бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, Роост ранее участвовал в военных миссиях в Афганистане и операции в Мали. Службу в Эстонии он завершил в 2023 году, затем отправился на Украину, где присоединился к третьему полку ССО Украины. Отмечается, что речь идет по меньшей мере о шестом наемнике из Эстонии, убитом на Украине. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

