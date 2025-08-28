Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО ликвидировали шестого наемника из Эстонии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/naemnik-2038211407.html
В зоне СВО ликвидировали шестого наемника из Эстонии, пишут СМИ
В зоне СВО ликвидировали шестого наемника из Эстонии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2025
В зоне СВО ликвидировали шестого наемника из Эстонии, пишут СМИ
По меньшей мере шестой наемник из Эстонии уничтожен на Украине, сообщает газета Postimees. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T23:21:00+03:00
2025-08-28T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере шестой наемник из Эстонии уничтожен на Украине, сообщает газета Postimees. "На этой неделе... погиб бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, Роост ранее участвовал в военных миссиях в Афганистане и операции в Мали. Службу в Эстонии он завершил в 2023 году, затем отправился на Украину, где присоединился к третьему полку ССО Украины. Отмечается, что речь идет по меньшей мере о шестом наемнике из Эстонии, убитом на Украине. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250828/naemnik-2037994086.html
https://ria.ru/20250828/vsu-2037985572.html
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО ликвидировали шестого наемника из Эстонии, пишут СМИ

Postimees: на Украине ликвидировали по меньшей мере шестого эстонского наемника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере шестой наемник из Эстонии уничтожен на Украине, сообщает газета Postimees.
"На этой неделе... погиб бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост", - говорится в сообщении издания.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Заочно приговоренный в России британский наемник вновь решил воевать за ВСУ
Вчера, 04:48
По данным газеты, Роост ранее участвовал в военных миссиях в Афганистане и операции в Мали. Службу в Эстонии он завершил в 2023 году, затем отправился на Украину, где присоединился к третьему полку ССО Украины.
Отмечается, что речь идет по меньшей мере о шестом наемнике из Эстонии, убитом на Украине.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВСУ бросают иностранных наемников в Днепропетровской области
Вчера, 01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала