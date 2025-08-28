Заочно приговоренный в России британский наемник вновь решил воевать за ВСУ
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд вновь решил воевать в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости.
Верховный суд ДНР в конце марта заочно приговорил Гуда к 14 годам колонии строгого режима. По данным следствия, с марта 2022 по январь 2025 года Гуд в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Позже он перешел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих российской армии.
"Думаю, пришло время мне вернуться в игру, где есть оружие, смерть и разрушение. Я помню, на чем я остановился, и я хочу продолжить", - написал он в социальной сети Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена) 28 июня.
В дальнейших публикациях 8 и 18 августа наемник выложил два видео с военнослужащими ВСУ под звуки стрельбы. В одной из публикаций Гуд написал, что пришел защищать народ Украины и ему надоели FPV-дроны.
Ранее РИА Новости уже публиковало выдержки из постов Гуда в социальных сетях, в которых он признавался в агрессивном поведении и в том, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. После публикации РИА Новости наемник ограничивал доступ к своим страницам в соцсетях.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
