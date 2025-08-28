https://ria.ru/20250828/mvd-2037993116.html
В МВД назвали самые опасные часы для детей-пешеходов на дороге
В МВД назвали самые опасные часы для детей-пешеходов на дороге - РИА Новости, 28.08.2025
В МВД назвали самые опасные часы для детей-пешеходов на дороге
Наиболее аварийными часами с детьми-пешеходами за 2024 год стали утренние, когда дети шли в образовательные учреждения, и вечерние, сообщила старший инспектор... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Наиболее аварийными часами с детьми-пешеходами за 2024 год стали утренние, когда дети шли в образовательные учреждения, и вечерние, сообщила старший инспектор ГУОБДД МВД России, подполковник полиции Наталья Диденко. Накануне прошел всероссийский онлайн-вебинар, посвященный новому учебному году, безопасности детей, а также онлайн-среде. По словам Диденко, по статистике за 2024 год среди всех ДТП с детьми 39% составили происшествия с детьми-пешеходами. При этом максимальное количество аварий с участием детей-пешеходов и число раненых детей-пешеходов зафиксировано в сентябре, а число погибших - в августе. "Определены наиболее аварийные периоды наездов на детей. Это с 7 до 9 (часов утра). Очевидно, когда дети направлялись в основном в образовательные организации. И с 17 до 19 (часов вечера), когда дети возвращались домой, находились на прогулках, направлялись из или в организации дополнительного образования", - сообщила она, выступая на онлайн-вебинаре.
В МВД назвали самые опасные часы для детей-пешеходов на дороге
МВД: утренние и вечерние часы являются самыми опасными для детей-пешеходов
