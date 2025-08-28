https://ria.ru/20250828/most-2038169702.html

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 28.08.2025

Крымский мост открыли для движения транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Ограничение продлилось около 40 минут.

