Крымский мост открыли для движения транспорта
2025-08-28T18:54:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Ограничение продлилось около 40 минут.
