Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 28.08.2025
18:54 28.08.2025
Крымский мост открыли для движения транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра. Ограничение продлилось около 40 минут.
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Крымский мост открыли для движения транспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Крымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, ограничение продлилось около 40 минут, сообщает оперативный инфоцентр по ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 17.59 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Ограничение продлилось около 40 минут.
