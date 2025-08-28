Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве выполнили около 40% работ по созданию газопровода
11:15 28.08.2025 (обновлено: 10:43 03.09.2025)
В Новой Москве выполнили около 40% работ по созданию газопровода
В Новой Москве выполнили около 40% работ по созданию газопровода
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты выполнили около 40% строительно-монтажных работ по созданию газопровода в Новой Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "Около 40% строительно-монтажных работ уже выполнено в рамках реализации одного из крупнейших проектов АО "Мосгаз" в системе газоснабжения Троицкого административного округа. Строительство газопровода высокого давления на участке в деревне Красная Пахра началось с подготовительных работ в ноябре 2024 года, а к монтажу и сварке трубы приступили в январе 2025-го", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокладку газопровода преимущественно ведут открытым способом, однако на участках пересечения с действующими инженерными сетями, автомобильными дорогами и иными объектами инфраструктуры применяется закрытый метод с использованием бестраншейных технологий. "Завершить работы планируют в 2026 году. Строительство газопровода - важнейшая часть масштабной программы развития инженерной инфраструктуры Троицкого административного округа", - уточняется в сообщении.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новая Москва, Троицкий административный округ, Мосгаз
В Новой Москве выполнили около 40% работ по созданию газопровода

Специалисты выполнили около 40% работ по созданию газопровода в Новой Москве

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты выполнили около 40% строительно-монтажных работ по созданию газопровода в Новой Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Около 40% строительно-монтажных работ уже выполнено в рамках реализации одного из крупнейших проектов АО "Мосгаз" в системе газоснабжения Троицкого административного округа. Строительство газопровода высокого давления на участке в деревне Красная Пахра началось с подготовительных работ в ноябре 2024 года, а к монтажу и сварке трубы приступили в январе 2025-го", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокладку газопровода преимущественно ведут открытым способом, однако на участках пересечения с действующими инженерными сетями, автомобильными дорогами и иными объектами инфраструктуры применяется закрытый метод с использованием бестраншейных технологий.
"Завершить работы планируют в 2026 году. Строительство газопровода - важнейшая часть масштабной программы развития инженерной инфраструктуры Троицкого административного округа", - уточняется в сообщении.
Испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Москве завершили испытания теплосетей
1 сентября, 11:54
 
