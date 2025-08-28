https://ria.ru/20250828/moskva-2038167038.html
Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Москве
2025-08-28T18:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал мужчину, кинувшего зажигательные смеси в машину МВД и напавшего на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кунджумова Шеравгана Муминджоновича", - огласил решение судья. Заседание прошло в закрытом режиме. Накануне в СК РФ сообщили, что на Щелковском шоссе в Москве мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ "Жилищник", а затем напал с ножом на сотрудников полиции. Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Как уточняли в ведомстве, при задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже выяснилось, что подозреваемый является уроженцем Саратова и имеет российское гражданство, а также имеет судимость за совершение преступлений против общественной безопасности и государственной власти. В ходе допроса он признал вину в инкриминируемом преступлении. По данному делу ему грозит наказание на срок от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
