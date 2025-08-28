https://ria.ru/20250828/moskva-2038135215.html

На Ленинградском проспекте загорелся автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.08.2025

происшествия

москва

россия

пожар

дтп

департамент транспорта г. москвы

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Ленинградском проспекте (в районе дома 36) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.

