На Ленинградском проспекте загорелся автомобиль
16:42 28.08.2025 (обновлено: 16:49 28.08.2025)
На Ленинградском проспекте загорелся автомобиль
Возгорание автомобиля произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Ленинградском проспекте (в районе дома 36) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.
На Ленинградском проспекте в Москве произошло возгорание автомобиля

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорание автомобиля произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 36 в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Ленинградском проспекте (в районе дома 36) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено.
