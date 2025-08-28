Международный модный форум БРИКС открылся в Москве

https://ria.ru/20250828/moskva-2038119256.html

Международный модный форум БРИКС начался в Москве в четверг, он будет проходить до субботы, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международный модный форум БРИКС начался в Москве в четверг, он будет проходить до субботы, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы. "В столице открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он будет проходить в Московском концертном зале "Зарядье" до 30 августа. Его участниками станут дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию, Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении. Сообщается, что помимо деловой части, в программу также вошла выставка "Родные мотивы". На ней представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и других регионов России, а также вдохновленные ими современные образы. Для посетителей запланированы и показы коллекций зарубежных дизайнеров. "Модный форум БРИКС проводится в Москве в третий раз. Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

