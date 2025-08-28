Рейтинг@Mail.ru
Международный модный форум БРИКС открылся в Москве
Культура
 
16:03 28.08.2025
Международный модный форум БРИКС открылся в Москве
Международный модный форум БРИКС открылся в Москве
Международный модный форум БРИКС начался в Москве в четверг, он будет проходить до субботы, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международный модный форум БРИКС начался в Москве в четверг, он будет проходить до субботы, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы. "В столице открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он будет проходить в Московском концертном зале "Зарядье" до 30 августа. Его участниками станут дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию, Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении. Сообщается, что помимо деловой части, в программу также вошла выставка "Родные мотивы". На ней представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и других регионов России, а также вдохновленные ими современные образы. Для посетителей запланированы и показы коллекций зарубежных дизайнеров. "Модный форум БРИКС проводится в Москве в третий раз. Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
Международный модный форум БРИКС открылся в Москве

Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Международный модный форум БРИКС начался в Москве в четверг, он будет проходить до субботы, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.
"В столице открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он будет проходить в Московском концертном зале "Зарядье" до 30 августа. Его участниками станут дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств, включая Китай, Бразилию, Индию, Малайзию, Объединённые Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.
Посетитель на выставке "Родные мотивы" в рамках Международного форума BRICS+ Fashion Summit в МКЗ "Зарядье" в Москве.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время пленарной сессии "Мода 360. Развитие сопутствующих отраслей производства" на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit в МКЗ "Зарядье" в Москве.
Дизайнер и основатель бренда женской одежды Subai Ма Гуай на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit в МКЗ "Зарядье" в Москве.
Российский дизайнер Алена Ахмадулина на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit в МКЗ "Зарядье" в Москве.
Исполнительный председатель совета директоров Китайской ассоциации моды Ян Цзянь на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit в МКЗ "Зарядье" в Москве.
Посетитель на выставке "Родные мотивы" в рамках Международного форума BRICS+ Fashion Summit в МКЗ "Зарядье" в Москве.
Сообщается, что помимо деловой части, в программу также вошла выставка "Родные мотивы". На ней представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и других регионов России, а также вдохновленные ими современные образы. Для посетителей запланированы и показы коллекций зарубежных дизайнеров.
"Модный форум БРИКС проводится в Москве в третий раз. Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
