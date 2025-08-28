https://ria.ru/20250828/moskva-2038072998.html

Москва будет сотрудничать с кинокомпаниями из четырех стран

Москва будет сотрудничать с кинокомпаниями из четырех стран - РИА Новости, 28.08.2025

Москва будет сотрудничать с кинокомпаниями из четырех стран

В рамках деловой программы Московской международной недели кино столица России договорилась о сотрудничестве с представителями четырех государств

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы Московской международной недели кино столица России договорилась о сотрудничестве с представителями четырех государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина."Соглашения подписаны с профильными организациями Бразилии, Турции, Мексики и Египта. Документы предполагают обмен лучшими практиками, работу над совместными проектами и взаимную помощь при проведении съемок", — рассказала Сергунина, ее слова приводится на официальном сайте мэра Москвы.Инициатором договоренностей выступил Московский кинокластер. В его состав входят киностудии, кинопарк, сеть кинотеатров и кинокомиссия "Москино".Как сообщили в пресс-службе мероприятия, среди новых партнеров столицы — турецкая ассоциация продюсеров телевидения и кино Tesiyap, проекты которой транслируются в 70 странах, и бразильская государственная экосистема RioFilme, основанная мэрией Рио-де-Жанейро и специализирующаяся на поддержке индустрии в городе. Также соглашение заключено с кинокомиссией Египта (Egypt Film Commission), координирующей съемочный процесс в стране и продвигающей национальный кинематограф на международном рынке. С кинокомиссией города Мехико было заключено соглашение о намерениях сотрудничества, предметом которого является совместная работа над созданием соглашения о сотрудничестве в области развития кинематографии.Москва регулярно приглашает специалистов киноиндустрии со всего мира познакомиться со своей инфраструктурой. С начала года ее возможности оценили представители 50 государств.Кроме того, потенциал московского кинокластера презентуют на крупных событиях за рубежом. Например, в этом году столичные эксперты провели более 30 деловых встреч в рамках Шанхайского международного кинорынка и международной туристической выставки ОТМ в Мумбае.Московская международная неделя кино проходила с 23 по 27 августа. Она объединила десятки локаций. Для посетителей организовали показы отечественных и иностранных лент, автограф-сессии, аукцион кинореквизита и многое другое.

