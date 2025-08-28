https://ria.ru/20250828/moshenniki-2037990941.html

Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов"

Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов" - РИА Новости, 28.08.2025

Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов"

Мошенники могут начать предлагать россиянам услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы под видом обхода ограничений на... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники могут начать предлагать россиянам услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы под видом обхода ограничений на снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Ранее закон о банках и банковской деятельности в РФ был дополнен статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Как пояснял ЦБ, если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отмечал регулятор. "Мошенничество под видом "обхода" ограничений на снятие наличных. Описание схемы: мошенники предлагают услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы, требуя предоплату в размере 10–15% от суммы. После перевода средств связь с ними обрывается", - предупреждает "Мошеловка". Эксперты советуют избегать предложений, которые требуют предоплаты за финансовые операции и использовать только официальные банковские услуги для управления средствами.

