Рейтинг@Mail.ru
Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 28.08.2025 (обновлено: 04:22 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/moshenniki-2037990941.html
Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов"
Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов" - РИА Новости, 28.08.2025
Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов"
Мошенники могут начать предлагать россиянам услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы под видом обхода ограничений на... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:32:00+03:00
2025-08-28T04:22:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97072/08/970720891_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_5054c0f01827cbf2e4b211075686ffdf.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники могут начать предлагать россиянам услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы под видом обхода ограничений на снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Ранее закон о банках и банковской деятельности в РФ был дополнен статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Как пояснял ЦБ, если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отмечал регулятор. "Мошенничество под видом "обхода" ограничений на снятие наличных. Описание схемы: мошенники предлагают услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы, требуя предоплату в размере 10–15% от суммы. После перевода средств связь с ними обрывается", - предупреждает "Мошеловка". Эксперты советуют избегать предложений, которые требуют предоплаты за финансовые операции и использовать только официальные банковские услуги для управления средствами.
https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036649572.html
https://ria.ru/20250828/moshenniki-2037990820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97072/08/970720891_122:0:2063:1456_1920x0_80_0_0_9088da0d45f2243543a0c0d8ffacec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Мошенники могут начать предлагать услуги "по обналичиванию без лимитов"

Народный Фронт: мошенники могут предлагать услуги по обналичиванию без лимитов

© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Flickr / Leonardo Franko
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мошенники могут начать предлагать россиянам услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы под видом обхода ограничений на снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Ранее закон о банках и банковской деятельности в РФ был дополнен статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
МВД предупредило о мошенниках, арендующих аккаунты в MAX
21 августа, 09:25
Как пояснял ЦБ, если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.
Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, отмечал регулятор.
"Мошенничество под видом "обхода" ограничений на снятие наличных. Описание схемы: мошенники предлагают услуги по "обналичиванию без лимитов" через поддельные инвестиционные платформы, требуя предоплату в размере 10–15% от суммы. После перевода средств связь с ними обрывается", - предупреждает "Мошеловка".
Эксперты советуют избегать предложений, которые требуют предоплаты за финансовые операции и использовать только официальные банковские услуги для управления средствами.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона
Вчера, 03:29
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала