Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона - РИА Новости, 28.08.2025
03:29 28.08.2025 (обновлено: 10:21 28.08.2025)
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с предложением получить персональный код от домофона, выяснило РИА Новости.Злоумышленник звонит жертве, называет ее адрес и предлагает получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь подъезда без ключа. Если жертва соглашается, что ей приходит СМС якобы от "Госуслуг" с шестизначным кодом, который, по словам мошенников, теперь будет открывать подъезд.Затем аферист звонит в мессенджере уже под видом сотрудника "Госуслуг", сообщает о попытке взлома и просит продиктовать код из СМС. Таким образом он получает доступ к личному кабинету жертвы на портале.При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС.С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводятся постепенно. Так, на сегодняшний день сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запретили пользоваться мессенджерами при общении с клиентами. C 1 августа россияне могут отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября у них появится возможность отказываться от спам-звонков и устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Новости
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с получением кода от домофона

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с предложением получить персональный код от домофона, выяснило РИА Новости.
Злоумышленник звонит жертве, называет ее адрес и предлагает получить персональный код от домофона, который позволит открывать дверь подъезда без ключа. Если жертва соглашается, что ей приходит СМС якобы от "Госуслуг" с шестизначным кодом, который, по словам мошенников, теперь будет открывать подъезд.
Затем аферист звонит в мессенджере уже под видом сотрудника "Госуслуг", сообщает о попытке взлома и просит продиктовать код из СМС. Таким образом он получает доступ к личному кабинету жертвы на портале.
При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС.
С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводятся постепенно. Так, на сегодняшний день сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запретили пользоваться мессенджерами при общении с клиентами. C 1 августа россияне могут отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября у них появится возможность отказываться от спам-звонков и устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
