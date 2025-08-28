Суд отказался выпустить экс-главу "Черноморнефтегаза" из СИЗО

Рейтинг@Mail.ru
09:43 28.08.2025
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция признала законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты, настаивавшей на освобождении из СИЗО. Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу арестована гендиректор ООО "Аврора" Марина Пяткова.
происшествия, россия, сергей бейм, московский городской суд, черноморнефтегаз, "аврора"
Происшествия, Россия, Сергей Бейм, Московский городской суд, Черноморнефтегаз, "Аврора"
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция признала законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты, настаивавшей на освобождении из СИЗО.
Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Также по делу арестована гендиректор ООО "Аврора" Марина Пяткова.
ПроисшествияРоссияСергей БеймМосковский городской судЧерноморнефтегаз"Аврора"
 
 
