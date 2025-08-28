https://ria.ru/20250828/mosgorsud-2038017852.html
Суд отказался выпустить экс-главу "Черноморнефтегаза" из СИЗО
Суд отказался выпустить экс-главу "Черноморнефтегаза" из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест экс-главы "Черноморнефтегаза" Сергея Бейма, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция признала законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил жалобу его защиты, настаивавшей на освобождении из СИЗО. Бейму предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу арестована гендиректор ООО "Аврора" Марина Пяткова.
