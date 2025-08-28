Рейтинг@Mail.ru
11:11 28.08.2025 (обновлено: 11:15 28.08.2025)
Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта
Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта
технологии
московская биржа
технологии, московская биржа
Технологии, Московская биржа
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта (AI) до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки.
"Группа "Московская биржа" разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028 года. Стратегия предусматривает формирование AI-экосистемы на базе сочетания собственных и готовых решений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках развития клиентских сервисов фокус сделан на "агентах" искусственного интеллекта - от специализированных под отдельные продукты до универсальных для комплексных финансовых задач.
Предусмотрено также обновление клиентских путей маркетплейса "Финуслуги" за счет интеграции искусственного интеллекта в действующие продукты и запуска новых сервисов с приоритетным использованием технологии.
В корпоративных процессах намечен переход к широкому применению искусственного интеллекта. Сотрудники биржи получат доступ к продуктам искусственного интеллекта, включая инструменты для написания компьютерного кода и проведения встреч, персонального ассистента MOEX Insight. Запланировано развертывание платформенных компонентов для работы с искусственным интеллектом.
Под каждую задачу стратегия предусматривает использование нескольких языковых моделей разных типов и размеров. Это обеспечивает гибкую настройку решений и отсутствие зависимости от одного поставщика, считают на бирже.
"Стратегия развития искусственного интеллекта задает четкий вектор внедрения и применения технологии. С его помощью Московская биржа предложит новый уровень клиентского опыта для участников рынка и пользователей "Финуслуг", а внутри группы - преобразует процессы на основе AI-first-подхода", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
