МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Московская биржа утвердила стратегию развития искусственного интеллекта (AI) до 2028 года, говорится в сообщении торговой площадки. "Группа "Московская биржа" разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028 года. Стратегия предусматривает формирование AI-экосистемы на базе сочетания собственных и готовых решений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках развития клиентских сервисов фокус сделан на "агентах" искусственного интеллекта - от специализированных под отдельные продукты до универсальных для комплексных финансовых задач. Предусмотрено также обновление клиентских путей маркетплейса "Финуслуги" за счет интеграции искусственного интеллекта в действующие продукты и запуска новых сервисов с приоритетным использованием технологии. В корпоративных процессах намечен переход к широкому применению искусственного интеллекта. Сотрудники биржи получат доступ к продуктам искусственного интеллекта, включая инструменты для написания компьютерного кода и проведения встреч, персонального ассистента MOEX Insight. Запланировано развертывание платформенных компонентов для работы с искусственным интеллектом. Под каждую задачу стратегия предусматривает использование нескольких языковых моделей разных типов и размеров. Это обеспечивает гибкую настройку решений и отсутствие зависимости от одного поставщика, считают на бирже. "Стратегия развития искусственного интеллекта задает четкий вектор внедрения и применения технологии. С его помощью Московская биржа предложит новый уровень клиентского опыта для участников рынка и пользователей "Финуслуг", а внутри группы - преобразует процессы на основе AI-first-подхода", - прокомментировал председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
