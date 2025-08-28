https://ria.ru/20250828/moneta-2038004360.html

Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Путин"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин". Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России, надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" — на немецком. "Он защищает суверенитет народов. <...> Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", — написал журнал на своей официальной странице в соцсети X. Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена — 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.

