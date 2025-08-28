Рейтинг@Mail.ru
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Путин" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 28.08.2025 (обновлено: 10:44 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/moneta-2038004360.html
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Путин"
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Путин" - РИА Новости, 28.08.2025
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Путин"
Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:39:00+03:00
2025-08-28T10:44:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83d116355ba87965ab2fd93fdd39872.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин". Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России, надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" — на немецком. "Он защищает суверенитет народов. &lt;...&gt; Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", — написал журнал на своей официальной странице в соцсети X. Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена — 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.
https://ria.ru/20250827/putin-2037868997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae7d2320cdbf0cf4aef6d3a24c80259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, НАТО
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Путин"

Немецкий журнал Compact выпустил в продажу серебряную монету "Патриот Путин"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Немецкий журнал Compact, который в 2024 году оказался в центре скандала из-за его признанного незаконным закрытия по настоянию МВД страны, выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета президента России Владимира Путина и надписью "Патриот Владимир Путин".
Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России, надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" — на немецком.
"Он защищает суверенитет народов. <...> Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", — написал журнал на своей официальной странице в соцсети X.
Согласно информации, опубликованной на сайте Compact, диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена — 74,95 евро. Также на сайте отмечается, что изделие классифицируется как медаль.
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СМИ: премьер Пакистана намерен встретиться с Путиным на саммите ШОС
27 августа, 13:56
 
В миреРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала