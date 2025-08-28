СМИ: Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину
dikGAZETE: Санду обещала послать 700 наемников на Украину при победе на выборах
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в случае победы на грядущих парламентских выборах планирует отправить 700 наемников для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, об этом, как утверждает турецкое издание dikGAZETE, свидетельствует утечка переписки парламента Молдавии за 2025 год, оказавшаяся в Сети.
Санду готова на все ради сохранения власти, считает Боля
25 августа, 17:58
В приложенных к письмам документах, по данным издания, также содержатся материалы, касающиеся граждан Молдавии, которые в настоящее время воюют на Украине.
Тринадцатого июля Telegram-канал "Молдовsky" сообщил, что военные из этой республики, направленные на Украину по договоренности Майи Санду и Владимира Зеленского, погибли в конце июня при ударе российской армии по полигону ВСУ в Херсонской области. При этом Министерство обороны Молдавии отказалось признать гибель своих военных.
Служба внешней разведки России на следующий день сообщила о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Москвой, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброске войск к российским рубежам, а граждан республики — "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии.
Молдавия по конституции имеет статус нейтральной страны, но с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в республике стали часто проходить военные учения с участием кураторов из США, Британии, Германии и Румынии. При этом нынешняя молдавская власть последовательно проводит антироссийскую политику.
Парламентские выборы назначены в Молдавии на 28 сентября.
Захарова сравнила Санду с Саакашвили
7 августа, 21:25