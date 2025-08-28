Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству"
Шор назвал альтернативой еврорабству для Молдавии союзное государство с Россией
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Альтернативой евроинтеграции Молдавии, которая противоречит интересам страны, стало бы создание союзного государства с Россией, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Президент Молдавии Майя Санду в День независимости республики в присутствии лидеров Франции, Германии и Польши заявила, что у страны нет другой альтернативы кроме европейской интеграции.
"Если у кого и нет альтернативы, так это у Санду. У Молдавии есть понятная альтернатива еврорабству. Уже говорил и скажу еще не раз — это союзное государство с Россией. Только это даст нам настоящую независимость, экономический рост и полную безопасность. В отличие от перспективы стать пушечным мясом в чужой войне, в которую неизбежно затащат Майю эти европейские недополитики", - заявил Шор.
"Приезд европейских лидеров — это как экзамен на профпригодность. Майя должна показать, что сделала все, что ей задали: уничтожила оппозицию, задушила независимые СМИ, остановила уличные протесты. Эти бравые парни, которые зазывали ее сегодня в европейскую семью, после выборов забудут, как ее звали, а на родине, в Молдове, ее ждет суд, справедливый приговор и 13 тюрьма, где сейчас без вины находится Евгения Гуцул", - добавил оппозиционер.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Все молдавские госучреждения захвачены, считают в оппозиции
26 августа, 11:51