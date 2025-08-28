https://ria.ru/20250828/moldaviya-2038182392.html

Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству"

Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству" - РИА Новости, 28.08.2025

Шор предложил Молдавии альтернативу "еврорабству"

Альтернативой евроинтеграции Молдавии, которая противоречит интересам страны, стало бы создание союзного государства с Россией, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:00:00+03:00

2025-08-28T20:00:00+03:00

2025-08-28T20:00:00+03:00

в мире

молдавия

россия

илан шор

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Альтернативой евроинтеграции Молдавии, которая противоречит интересам страны, стало бы создание союзного государства с Россией, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. Президент Молдавии Майя Санду в День независимости республики в присутствии лидеров Франции, Германии и Польши заявила, что у страны нет другой альтернативы кроме европейской интеграции. "Если у кого и нет альтернативы, так это у Санду. У Молдавии есть понятная альтернатива еврорабству. Уже говорил и скажу еще не раз — это союзное государство с Россией. Только это даст нам настоящую независимость, экономический рост и полную безопасность. В отличие от перспективы стать пушечным мясом в чужой войне, в которую неизбежно затащат Майю эти европейские недополитики", - заявил Шор. По его словам, Санду рассчитывает, что взамен на это лидеры ЕС помогут ей после того, как партия "Действие и солидарность" проиграет парламентские выборы. Политик отметил, что в стране каждый день идут протесты и "скоро каждый бюрократ в Брюсселе убедится, что Санду спеклась". "Приезд европейских лидеров — это как экзамен на профпригодность. Майя должна показать, что сделала все, что ей задали: уничтожила оппозицию, задушила независимые СМИ, остановила уличные протесты. Эти бравые парни, которые зазывали ее сегодня в европейскую семью, после выборов забудут, как ее звали, а на родине, в Молдове, ее ждет суд, справедливый приговор и 13 тюрьма, где сейчас без вины находится Евгения Гуцул", - добавил оппозиционер. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037975714.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037896420.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037806033.html

https://ria.ru/20250826/moldavija-2037617693.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, илан шор, евросоюз