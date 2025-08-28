Рейтинг@Mail.ru
12:47 28.08.2025
Суд обязал ЦИК Молдавии зарегистрировать партию Филата на выборы
в мире
молдавия
гагаузия
владимир филат
кишинев
евгения гуцул
либерально-демократическая партия молдавии
европейский суд
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Апелляционная палата сектора Кишинева обязала Центральную избирательную комиссию (ЦИК) включить Либерально-демократическую партию Молдавии (ЛДПМ) в список политических формирований, допущенных к парламентским выборам 28 сентября, сообщил в своем Telegram-канале лидер политсилы, экс-премьер республики Владимир Филат. Ранее ЦИК отказался регистрировать ЛДПМ, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Партия оспорила это решение, заявив о нарушении избирательных прав и намерении защищать их всеми законными методами. "Апелляционная палата сектора "Центр" обязала ЦИК включить ЛДПМ в список политических партий, допущенных к парламентским выборам 28 сентября. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение трёх дней", - написал политик. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы". Также Минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным.Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
в мире, молдавия, гагаузия, владимир филат, кишинев, евгения гуцул, либерально-демократическая партия молдавии, европейский суд, возрождение
В мире, Молдавия, Гагаузия, Владимир Филат, Кишинев, Евгения Гуцул, Либерально-демократическая партия Молдавии, Европейский суд, Возрождение
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Апелляционная палата сектора Кишинева обязала Центральную избирательную комиссию (ЦИК) включить Либерально-демократическую партию Молдавии (ЛДПМ) в список политических формирований, допущенных к парламентским выборам 28 сентября, сообщил в своем Telegram-канале лидер политсилы, экс-премьер республики Владимир Филат.
Ранее ЦИК отказался регистрировать ЛДПМ, сославшись на нарушение сроков подачи документов. Партия оспорила это решение, заявив о нарушении избирательных прав и намерении защищать их всеми законными методами.
Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны
Вчера, 12:35
"Апелляционная палата сектора "Центр" обязала ЦИК включить ЛДПМ в список политических партий, допущенных к парламентским выборам 28 сентября. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение трёх дней", - написал политик.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила Альтернативы и Спасения Молдовы". Также Минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным.
В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров
27 августа, 22:27
Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Филат: Санду хочет отмежеваться от общей с Киевом стратегии евроинтеграции
25 августа, 12:59
 
В миреМолдавияГагаузияВладимир ФилатКишиневЕвгения ГуцулЛиберально-демократическая партия МолдавииЕвропейский судВозрождение
 
 
