https://ria.ru/20250828/moldaviya-2038068434.html

Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны

Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны - РИА Новости, 28.08.2025

Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления Майи Санду страна вернулась в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:35:00+03:00

2025-08-28T12:35:00+03:00

2025-08-28T12:44:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

европа

владимир филат

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления Майи Санду страна вернулась в инфляционную спираль 90-х, накопленная инфляция достигла 66%. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. "Всего за четыре года Республика Молдова была отброшена назад в инфляционную спираль 90-х. Страна снова живёт в страхе, но теперь потеряны время и доверие. Накопленная инфляция взлетела до 66% за четыре года, при правлении PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) и Санду — почти вдвое больше, чем при предыдущих правительствах. Инфляция — не случайность, а результат ошибок и злоупотреблений власти", — написал Филат в своём Telegram-канале, опубликовав график статистики, из которого следует, что в трёх из четырёх лет реальные доходы населения оказались ниже уровня до прихода Санду к власти. Филат отметил, что "сомнительные закупки энергоресурсов привели к самому резкому росту тарифов в Европе — для населения они выросли в шесть раз". Политик также констатировал рост внешнего госдолга за период правления Санду. "Дефицит валюты на рынке в 2022 году составил 1 миллиард долларов, что стало сигналом утраты доверия инвесторов. Государственный долг увеличился с 57,6 млрд леев (около 3,3 миллиарда долларов) в 2019 году до более 140 млрд леев (около 7,8 миллиарда долларов) в 2025-м. Этот график цен не должен называться" рост цен". Его честное название — "график некомпетентности PAS", — подчеркнул лидер ЛДПМ. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037975714.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037806033.html

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037904759.html

молдавия

кишинев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, европа, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, sputnik молдова, московский комсомолец