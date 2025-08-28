Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны
12:35 28.08.2025
Экс-премьер Молдавии отметил кризисную ситуацию в экономике страны
КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления Майи Санду страна вернулась в инфляционную спираль 90-х, накопленная инфляция достигла 66%. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. "Всего за четыре года Республика Молдова была отброшена назад в инфляционную спираль 90-х. Страна снова живёт в страхе, но теперь потеряны время и доверие. Накопленная инфляция взлетела до 66% за четыре года, при правлении PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) и Санду — почти вдвое больше, чем при предыдущих правительствах. Инфляция — не случайность, а результат ошибок и злоупотреблений власти", — написал Филат в своём Telegram-канале, опубликовав график статистики, из которого следует, что в трёх из четырёх лет реальные доходы населения оказались ниже уровня до прихода Санду к власти. Филат отметил, что "сомнительные закупки энергоресурсов привели к самому резкому росту тарифов в Европе — для населения они выросли в шесть раз". Политик также констатировал рост внешнего госдолга за период правления Санду. "Дефицит валюты на рынке в 2022 году составил 1 миллиард долларов, что стало сигналом утраты доверия инвесторов. Государственный долг увеличился с 57,6 млрд леев (около 3,3 миллиарда долларов) в 2019 году до более 140 млрд леев (около 7,8 миллиарда долларов) в 2025-м. Этот график цен не должен называться" рост цен". Его честное название — "график некомпетентности PAS", — подчеркнул лидер ЛДПМ. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 28 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что за четыре года правления Майи Санду страна вернулась в инфляционную спираль 90-х, накопленная инфляция достигла 66%.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Протест против приезда европейских лидеров в Кишинев - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Молдавии задержали участников акции против приезда европейских лидеров
27 августа, 22:27
"Всего за четыре года Республика Молдова была отброшена назад в инфляционную спираль 90-х. Страна снова живёт в страхе, но теперь потеряны время и доверие. Накопленная инфляция взлетела до 66% за четыре года, при правлении PAS (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) и Санду — почти вдвое больше, чем при предыдущих правительствах. Инфляция — не случайность, а результат ошибок и злоупотреблений власти", — написал Филат в своём Telegram-канале, опубликовав график статистики, из которого следует, что в трёх из четырёх лет реальные доходы населения оказались ниже уровня до прихода Санду к власти.
Филат отметил, что "сомнительные закупки энергоресурсов привели к самому резкому росту тарифов в Европе — для населения они выросли в шесть раз". Политик также констатировал рост внешнего госдолга за период правления Санду.
"Дефицит валюты на рынке в 2022 году составил 1 миллиард долларов, что стало сигналом утраты доверия инвесторов. Государственный долг увеличился с 57,6 млрд леев (около 3,3 миллиарда долларов) в 2019 году до более 140 млрд леев (около 7,8 миллиарда долларов) в 2025-м. Этот график цен не должен называться" рост цен". Его честное название — "график некомпетентности PAS", — подчеркнул лидер ЛДПМ.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Филат объяснил, почему Молдавия не может позволить себе независимость
27 августа, 10:43
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Гуцул призвала Молдавию продолжать путь к подлинной независимости
27 августа, 16:16
 
