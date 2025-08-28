Рейтинг@Mail.ru
От локализации к глобальному признанию: стратегия для модных брендов
19:22 28.08.2025
От локализации к глобальному признанию: стратегия для модных брендов
От локализации к глобальному признанию: стратегия для модных брендов
2025-08-28T19:22:00+03:00
2025-08-28T19:22:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В современном мире моды, где границы стираются благодаря развитию технологий и логистики, вопрос о необходимости локализации коллекций становится все более актуальным, считает руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Екатерина Кондакова."Несмотря на то, что глобализация позволяет брендам выходить на международные рынки с единым стилем и концепцией, в настоящее время растет потребность учитывать культурные особенности, предпочтения и традиции различных регионов. Я бы рекомендовала российским брендам развивать локальную идентичность, интегрируя ее в глобальные тренды", – сказала Кондакова на сессии "Бразилия" Саммита моды БРИКС+.Среди спикеров по теме "Локализация vs глобализация: нужно ли адаптировать коллекции под местные предпочтения?" - генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов, руководитель дизайн-проектов Apex Brazil Бруно Симойнс, исполнительный секретарь муниципального совета моды Рио-де-Жанейро Аманда Мендонса. Модератором выступила генеральный директор IARA Оливия Меркиор.По словам Кондаковой, такой подход позволит не только укрепить позиции внутри страны, но и успешно выйти на международную арену. "В условиях доминирования глобальных гигантов, таких как Zara, H&amp;M, Uniqlo и других, российским брендам действительно сложно конкурировать за счет цен и масштабов, что опять говорит о том, что фокус на локализации позволит занять российским брендам свою нишу", – подчеркнула Кондакова.Она привела успешный пример Бразилии, где дизайнеры используют этнические мотивы и экологичные материалы, что вызывает отклик у потребителей не только внутри страны, но и за рубежом. "Статистика показывает, что 42% бразильских брендов внедряют переработанные ткани, а спрос на эко-коллекции вырос на 30% за последние 3 года - это свидетельство того, что современные потребители ценят локальные особенности и устойчивость", – отметила руководитель проекта.Продвигаться на внешние рынки, используя национальный бренд и культурный образ России, можно в составе программы "Сделано в России", которую развивает РЭЦ. Широкий инструментарий программы включает участие российских компаний в бизнес-миссиях и национальных экспозициях, специальные мероприятия, такие как привлечение зарубежных лидеров общественного мнения и проведение фестивалей-ярмарок. Одно из направлений программы – добровольная сертификация товаров специальным знаком в виде птицы в цветах российского триколора, под которым российские товары и услуги продвигаются на внешние рынки.
РЭЦ обсудил вопрос стратегии развития локализации российских модных брендов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В современном мире моды, где границы стираются благодаря развитию технологий и логистики, вопрос о необходимости локализации коллекций становится все более актуальным, считает руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Екатерина Кондакова.
"Несмотря на то, что глобализация позволяет брендам выходить на международные рынки с единым стилем и концепцией, в настоящее время растет потребность учитывать культурные особенности, предпочтения и традиции различных регионов. Я бы рекомендовала российским брендам развивать локальную идентичность, интегрируя ее в глобальные тренды", – сказала Кондакова на сессии "Бразилия" Саммита моды БРИКС+.
Среди спикеров по теме "Локализация vs глобализация: нужно ли адаптировать коллекции под местные предпочтения?" - генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов, руководитель дизайн-проектов Apex Brazil Бруно Симойнс, исполнительный секретарь муниципального совета моды Рио-де-Жанейро Аманда Мендонса. Модератором выступила генеральный директор IARA Оливия Меркиор.
По словам Кондаковой, такой подход позволит не только укрепить позиции внутри страны, но и успешно выйти на международную арену. "В условиях доминирования глобальных гигантов, таких как Zara, H&M, Uniqlo и других, российским брендам действительно сложно конкурировать за счет цен и масштабов, что опять говорит о том, что фокус на локализации позволит занять российским брендам свою нишу", – подчеркнула Кондакова.
Она привела успешный пример Бразилии, где дизайнеры используют этнические мотивы и экологичные материалы, что вызывает отклик у потребителей не только внутри страны, но и за рубежом. "Статистика показывает, что 42% бразильских брендов внедряют переработанные ткани, а спрос на эко-коллекции вырос на 30% за последние 3 года - это свидетельство того, что современные потребители ценят локальные особенности и устойчивость", – отметила руководитель проекта.
Продвигаться на внешние рынки, используя национальный бренд и культурный образ России, можно в составе программы "Сделано в России", которую развивает РЭЦ. Широкий инструментарий программы включает участие российских компаний в бизнес-миссиях и национальных экспозициях, специальные мероприятия, такие как привлечение зарубежных лидеров общественного мнения и проведение фестивалей-ярмарок. Одно из направлений программы – добровольная сертификация товаров специальным знаком в виде птицы в цветах российского триколора, под которым российские товары и услуги продвигаются на внешние рынки.
