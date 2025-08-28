Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 28.08.2025
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск в ДНР уничтожены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике (ДНР) на константиновском направлении в окрестностях Иванополья операторами БПЛА "Южной" группировки войск входе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ. Пункт дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Иванополье позволило выявить наблюдение за движением наземного транспортного роботехнического комплекса в ходе доставки им продуктов и боеприпасов военнослужащим ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища три укрытия ВСУ также были выявлены благодаря наблюдению за группами военнослужащих ВСУ в ходе попыток доставить продукты и боеприпасы. По выявленным целям было нанесено комплексное огневое поражение с использованием артиллерии и FPV-дронов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что в результате огневого воздействия укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.
донецкая народная республика
россия
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск в ДНР уничтожены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В Донецкой Народной Республике (ДНР) на константиновском направлении в окрестностях Иванополья операторами БПЛА "Южной" группировки войск входе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ. Пункт дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Иванополье позволило выявить наблюдение за движением наземного транспортного роботехнического комплекса в ходе доставки им продуктов и боеприпасов военнослужащим ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища три укрытия ВСУ также были выявлены благодаря наблюдению за группами военнослужащих ВСУ в ходе попыток доставить продукты и боеприпасы. По выявленным целям было нанесено комплексное огневое поражение с использованием артиллерии и FPV-дронов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что в результате огневого воздействия укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
