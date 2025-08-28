https://ria.ru/20250828/minoborony-2038110861.html
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск в ДНР уничтожены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике (ДНР) на константиновском направлении в окрестностях Иванополья операторами БПЛА "Южной" группировки войск входе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ. Пункт дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Иванополье позволило выявить наблюдение за движением наземного транспортного роботехнического комплекса в ходе доставки им продуктов и боеприпасов военнослужащим ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища три укрытия ВСУ также были выявлены благодаря наблюдению за группами военнослужащих ВСУ в ходе попыток доставить продукты и боеприпасы. По выявленным целям было нанесено комплексное огневое поражение с использованием артиллерии и FPV-дронов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что в результате огневого воздействия укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
