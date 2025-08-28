https://ria.ru/20250828/minoborony-2038110861.html

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении

2025-08-28T15:13:00+03:00

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки российских войск в ДНР уничтожены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В Донецкой Народной Республике (ДНР) на константиновском направлении в окрестностях Иванополья операторами БПЛА "Южной" группировки войск входе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре пункта временной дислокации личного состава ВСУ. Пункт дислокации ВСУ в жилой застройке населенного пункта Иванополье позволило выявить наблюдение за движением наземного транспортного роботехнического комплекса в ходе доставки им продуктов и боеприпасов военнослужащим ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища три укрытия ВСУ также были выявлены благодаря наблюдению за группами военнослужащих ВСУ в ходе попыток доставить продукты и боеприпасы. По выявленным целям было нанесено комплексное огневое поражение с использованием артиллерии и FPV-дронов", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что в результате огневого воздействия укрытия ВСУ были уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в совокупности составили до взвода пехоты.

