https://ria.ru/20250828/merts-2038186813.html

Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться

Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться - РИА Новости, 28.08.2025

Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:31:00+03:00

2025-08-28T20:31:00+03:00

2025-08-28T21:43:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

владимир путин

владимир зеленский

фридрих мерц

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться."Мы должны сегодня снова обсудить эту тему (конфликт на Украине - ред.). И это на фоне того факта, что встреча между… Зеленским и президентом Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом (США - ред.) Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы (с другими другими европейскими лидерами - ред.) вместе были в Вашингтоне", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.После встречи с Путиным ранее в августе на Аляске Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. После завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме Трамп сообщал, что позвонил Путину.Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038149620.html

https://ria.ru/20250828/ssha-2038188084.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз