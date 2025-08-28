Рейтинг@Mail.ru
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 28.08.2025 (обновлено: 21:43 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/merts-2038186813.html
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться - РИА Новости, 28.08.2025
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:31:00+03:00
2025-08-28T21:43:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
владимир путин
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться."Мы должны сегодня снова обсудить эту тему (конфликт на Украине - ред.). И это на фоне того факта, что встреча между… Зеленским и президентом Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом (США - ред.) Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы (с другими другими европейскими лидерами - ред.) вместе были в Вашингтоне", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.После встречи с Путиным ранее в августе на Аляске Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. После завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме Трамп сообщал, что позвонил Путину.Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038149620.html
https://ria.ru/20250828/ssha-2038188084.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Евросоюз
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться

Мерц усомнился, что встреча Путина и Зеленского состоится

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться.
"Мы должны сегодня снова обсудить эту тему (конфликт на Украине - ред.). И это на фоне того факта, что встреча между… Зеленским и президентом Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом (США - ред.) Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы (с другими другими европейскими лидерами - ред.) вместе были в Вашингтоне", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа
Вчера, 17:35
После встречи с Путиным ранее в августе на Аляске Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. После завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме Трамп сообщал, что позвонил Путину.
Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Трамп недоволен Зеленским и Европой, пишет Atlantic
Вчера, 20:44
 
В миреУкраинаГерманияРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийФридрих МерцЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала