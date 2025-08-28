https://ria.ru/20250828/merts-2038186813.html
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться - РИА Новости, 28.08.2025
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:31:00+03:00
2025-08-28T20:31:00+03:00
2025-08-28T21:43:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
владимир путин
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться."Мы должны сегодня снова обсудить эту тему (конфликт на Украине - ред.). И это на фоне того факта, что встреча между… Зеленским и президентом Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом (США - ред.) Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы (с другими другими европейскими лидерами - ред.) вместе были в Вашингтоне", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.После встречи с Путиным ранее в августе на Аляске Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. После завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме Трамп сообщал, что позвонил Путину.Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038149620.html
https://ria.ru/20250828/ssha-2038188084.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, владимир путин, владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Евросоюз
Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться
Мерц усомнился, что встреча Путина и Зеленского состоится
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может вообще не состояться.
"Мы должны сегодня снова обсудить эту тему (конфликт на Украине - ред.). И это на фоне того факта, что встреча между… Зеленским и президентом Путиным, по-видимому, не состоится вопреки тому, что было согласовано президентом (США - ред.) Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы (с другими другими европейскими лидерами - ред.) вместе были в Вашингтоне", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануаэлем Макроном. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.
После встречи с Путиным ранее в августе на Аляске Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. После завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме Трамп сообщал, что позвонил Путину.
Трамп также сообщал о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков при этом отмечал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.