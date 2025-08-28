https://ria.ru/20250828/medvedev-2038064685.html

Медведев выступил с предупреждением Австрии

Медведев выступил с предупреждением Австрии - РИА Новости, 28.08.2025

Медведев выступил с предупреждением Австрии

Россия, которая приняла меры для обеспечения своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не будет делать исключений для Австрии, если она... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия, которая приняла меры для обеспечения своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не будет делать исключений для Австрии, если она вступит в Альянс, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. По словам Медведева, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. "Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полётного задания средств огневого поражения Вооружённых сил России. Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.

