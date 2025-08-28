Рейтинг@Mail.ru
Медведев выступил с предупреждением Австрии - РИА Новости, 28.08.2025
12:27 28.08.2025
Медведев выступил с предупреждением Австрии
Россия, которая приняла меры для обеспечения своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не будет делать исключений для Австрии, если она... РИА Новости, 28.08.2025
в мире
нато
дмитрий медведев
австрия
россия
швеция
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия, которая приняла меры для обеспечения своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не будет делать исключений для Австрии, если она вступит в Альянс, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. По словам Медведева, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. "Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полётного задания средств огневого поражения Вооружённых сил России. Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.
в мире, нато, дмитрий медведев, австрия, россия, швеция
В мире, НАТО, Дмитрий Медведев, Австрия, Россия, Швеция
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия, которая приняла меры для обеспечения своей безопасности после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не будет делать исключений для Австрии, если она вступит в Альянс, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. По словам Медведева, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.
"Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полётного задания средств огневого поражения Вооружённых сил России. Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
