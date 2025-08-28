Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил перенести штаб-квартиры международных организаций - РИА Новости, 28.08.2025
12:25 28.08.2025
Медведев предложил перенести штаб-квартиры международных организаций
Пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций из Вены в страны Глобального Юга и Востока, заявил зампредседателя... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций из Вены в страны Глобального Юга и Востока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском, комментируя возможный отказ Австрии от нейтралитета и дискуссию о ее вступлении в НАТО. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. В своей колонке Медведев выразил мнение, что такое решение чревато для Австрии внешнеполитическими издержками. По его словам, вытеснение нейтралитета блоковым мышлением делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнёрами. По словам Медведева, со вступлением в НАТО Австрия утратит уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур. "Напрашивается очевидный вывод: пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций в страны Глобального Юга и Востока, где могут быть обеспечены надлежащие условия работы", - подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций из Вены в страны Глобального Юга и Востока, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском, комментируя возможный отказ Австрии от нейтралитета и дискуссию о ее вступлении в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО.
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета
Вчера, 12:15
В своей колонке Медведев выразил мнение, что такое решение чревато для Австрии внешнеполитическими издержками. По его словам, вытеснение нейтралитета блоковым мышлением делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнёрами. По словам Медведева, со вступлением в НАТО Австрия утратит уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур.
"Напрашивается очевидный вывод: пора ставить вопрос о переносе штаб-квартир международных межправительственных организаций в страны Глобального Юга и Востока, где могут быть обеспечены надлежащие условия работы", - подчеркнул Медведев.
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Вчера, 12:19
 
