https://ria.ru/20250828/medvedev-2038050711.html

Медведев заявил о "натовизации" Австрии

Медведев заявил о "натовизации" Австрии - РИА Новости, 28.08.2025

Медведев заявил о "натовизации" Австрии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о "натовизации" и милитаризации Австрии в последние годы, несмотря на нейтралитет республики. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:07:00+03:00

2025-08-28T12:07:00+03:00

2025-08-28T12:07:00+03:00

в мире

австрия

вена

россия

дмитрий медведев

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о "натовизации" и милитаризации Австрии в последние годы, несмотря на нейтралитет республики. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Пока ЕС наращивал свой оборонный компонент, шла ползучая натовизация и милитаризация республики. Вена активно участвовала в инициативе НАТО "Партнерство ради мира", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском. Он напомнил, что Австрии присвоен статус "ключевой транзитной страны" для НАТО. "Только в 2024 году по её земле прошли более 3 тыс. военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полётов самолёты альянса", - пишет Медведев, отмечая, что подобные действия Североатлантического альянса и Вены предприняты, несмотря на юридически закрепленный нейтральный статус Австрии.

https://ria.ru/20250827/nato-2037790240.html

австрия

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, вена, россия, дмитрий медведев, нато, евросоюз