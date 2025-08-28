https://ria.ru/20250828/medvedev-2038050711.html
Медведев заявил о "натовизации" Австрии
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о "натовизации" и милитаризации Австрии в последние годы, несмотря на нейтралитет республики. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Пока ЕС наращивал свой оборонный компонент, шла ползучая натовизация и милитаризация республики. Вена активно участвовала в инициативе НАТО "Партнерство ради мира", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском. Он напомнил, что Австрии присвоен статус "ключевой транзитной страны" для НАТО. "Только в 2024 году по её земле прошли более 3 тыс. военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полётов самолёты альянса", - пишет Медведев, отмечая, что подобные действия Североатлантического альянса и Вены предприняты, несмотря на юридически закрепленный нейтральный статус Австрии.
