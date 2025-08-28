Рейтинг@Mail.ru
Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038050169.html
Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев
Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2025
Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев
Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:05:00+03:00
2025-08-28T12:05:00+03:00
в мире
россия
вена
австрия
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском. Он отметил, что Вена в последние годы активно принимает участие в действиях НАТО, в частности в инициативе "Партнерство ради мира". "На этом фоне в Вене заговорили о том, что "пошатнувшийся пацифистский консенсус" и "российская угроза" дают, мол, исторический шанс избавиться от "оков прошлого" в виде нейтралитета. Но принцип нейтралитета — основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны", - пишет Медведев. Зампред Совбеза РФ напомнил, что принцип нейтралитета закреплен в ряде важнейших юридических актах, обладающих обязательной силой: Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете, заключенных в 1955 году. "При их изъятии рушится вся австрийская государственность", - подчеркивает он. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
https://ria.ru/20250820/avstriya-2036543545.html
https://ria.ru/20250820/avstrija-2036451168.html
россия
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, австрия, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Медведев, НАТО
Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев

Медведев: отказ от нейтралитета угрожает разрушить государственность Австрии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.
Он отметил, что Вена в последние годы активно принимает участие в действиях НАТО, в частности в инициативе "Партнерство ради мира".
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Австрии активисты выступили за сохранение нейтралитета страны
20 августа, 16:50
"На этом фоне в Вене заговорили о том, что "пошатнувшийся пацифистский консенсус" и "российская угроза" дают, мол, исторический шанс избавиться от "оков прошлого" в виде нейтралитета. Но принцип нейтралитета — основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны", - пишет Медведев.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что принцип нейтралитета закреплен в ряде важнейших юридических актах, обладающих обязательной силой: Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете, заключенных в 1955 году.
"При их изъятии рушится вся австрийская государственность", - подчеркивает он.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
Парламент Австрии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Правительство Австрии превратило страну в посмешище, заявил евродепутат
20 августа, 10:21
 
В миреРоссияВенаАвстрияДмитрий МедведевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала