Отказ от принципа нейтралитета несет угрозу для Австрии, заявил Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, закрепленным в важнейших юридических документах, отказ от него несет угрозы для страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.
"На этом фоне в Вене заговорили о том, что "пошатнувшийся пацифистский консенсус" и "российская угроза" дают, мол, исторический шанс избавиться от "оков прошлого" в виде нейтралитета. Но принцип нейтралитета — основа самой австрийской государственности, восстановленной по воле союзников после Второй мировой войны", - пишет Медведев.
Зампред Совбеза РФ напомнил, что принцип нейтралитета закреплен в ряде важнейших юридических актах, обладающих обязательной силой: Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете, заключенных в 1955 году.
"При их изъятии рушится вся австрийская государственность", - подчеркивает он.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.