Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двухдневный межрегиональный форум "Служение Отечеству и малой Родине" стал коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Форум проходил 27 и 28 августа. В программе были различные мероприятия на площадках в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Котовске, Рассказовском и Уваровском муниципальных округах. В формате открытого диалога, лекций, мастер-классов обсуждался широкий круг актуальных вопросов, в том числе связанных с деятельностью органов местного самоуправления, социальной адаптацией участников СВО, интеграцией их в общественно-политическую жизнь региона, патриотическим воспитанием молодежи. На форум приехали муниципальные служащие из Брянской, Воронежской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Саратовской областей. Также в эти дни в Тамбовской области также прошли сборы ветеранов специальной военной операции Центрального федерального округа, участники которых приняли участие в пленарном заседании муниципального форума. В мероприятиях форума приняли участие заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. В Тамбовской областной думе Грачев и Гусева провели встречу с главами и председателями советов депутатов муниципальных образований Тамбовской области, ответили на интересующие их вопросы. "В нашей области налажено конструктивное взаимодействие правительства региона, областной думы с советом муниципальных образований. Ежемесячно представители совета участвуют в работе комитетов Тамбовской областной думы в решении вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления. Их позиция учитывается при рассмотрении вопросов и законопроектов, выносимых на обсуждение заседаний комитетов и думы", – отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба Тамбовской облдумы. Также спикер облпарламента обозначил роль межрегиональных мероприятий муниципального сообщества. "Форум стал авторитетной коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов. С каждым годом количество участников увеличивается. Мы открыты и готовы делиться своим опытом, перенимать и воплощать лучшие идеи и решения наших коллег", – сказал Матушкин.
