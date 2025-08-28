Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
17:01 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/matushkin-2038142066.html
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации - РИА Новости, 28.08.2025
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации
Двухдневный межрегиональный форум "Служение Отечеству и малой Родине" стал коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов, сообщил председатель... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:01:00+03:00
2025-08-28T17:01:00+03:00
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038140514_0:228:2592:1686_1920x0_80_0_0_2826fd49bd68f17c47372da36b302310.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двухдневный межрегиональный форум "Служение Отечеству и малой Родине" стал коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Форум проходил 27 и 28 августа. В программе были различные мероприятия на площадках в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Котовске, Рассказовском и Уваровском муниципальных округах. В формате открытого диалога, лекций, мастер-классов обсуждался широкий круг актуальных вопросов, в том числе связанных с деятельностью органов местного самоуправления, социальной адаптацией участников СВО, интеграцией их в общественно-политическую жизнь региона, патриотическим воспитанием молодежи. На форум приехали муниципальные служащие из Брянской, Воронежской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Саратовской областей. Также в эти дни в Тамбовской области также прошли сборы ветеранов специальной военной операции Центрального федерального округа, участники которых приняли участие в пленарном заседании муниципального форума. В мероприятиях форума приняли участие заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. В Тамбовской областной думе Грачев и Гусева провели встречу с главами и председателями советов депутатов муниципальных образований Тамбовской области, ответили на интересующие их вопросы. "В нашей области налажено конструктивное взаимодействие правительства региона, областной думы с советом муниципальных образований. Ежемесячно представители совета участвуют в работе комитетов Тамбовской областной думы в решении вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления. Их позиция учитывается при рассмотрении вопросов и законопроектов, выносимых на обсуждение заседаний комитетов и думы", – отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба Тамбовской облдумы. Также спикер облпарламента обозначил роль межрегиональных мероприятий муниципального сообщества. "Форум стал авторитетной коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов. С каждым годом количество участников увеличивается. Мы открыты и готовы делиться своим опытом, перенимать и воплощать лучшие идеи и решения наших коллег", – сказал Матушкин.
https://ria.ru/20250730/matushkin-2032429122.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038140514_139:0:2443:1728_1920x0_80_0_0_0965fdb85cf71bb11f93311b22a79582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации

Матушкин: форум в Тамбовской области – площадка для коммуникации муниципалитетов

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Матушкин: муниципальный форум в Тамбовской области важен для коммуникации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двухдневный межрегиональный форум "Служение Отечеству и малой Родине" стал коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
Форум проходил 27 и 28 августа. В программе были различные мероприятия на площадках в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Котовске, Рассказовском и Уваровском муниципальных округах. В формате открытого диалога, лекций, мастер-классов обсуждался широкий круг актуальных вопросов, в том числе связанных с деятельностью органов местного самоуправления, социальной адаптацией участников СВО, интеграцией их в общественно-политическую жизнь региона, патриотическим воспитанием молодежи.
На форум приехали муниципальные служащие из Брянской, Воронежской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Саратовской областей.
Также в эти дни в Тамбовской области также прошли сборы ветеранов специальной военной операции Центрального федерального округа, участники которых приняли участие в пленарном заседании муниципального форума.
В мероприятиях форума приняли участие заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
В Тамбовской областной думе Грачев и Гусева провели встречу с главами и председателями советов депутатов муниципальных образований Тамбовской области, ответили на интересующие их вопросы.
"В нашей области налажено конструктивное взаимодействие правительства региона, областной думы с советом муниципальных образований. Ежемесячно представители совета участвуют в работе комитетов Тамбовской областной думы в решении вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления. Их позиция учитывается при рассмотрении вопросов и законопроектов, выносимых на обсуждение заседаний комитетов и думы", – отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба Тамбовской облдумы.
Также спикер облпарламента обозначил роль межрегиональных мероприятий муниципального сообщества.
"Форум стал авторитетной коммуникационной площадкой для представителей муниципалитетов. С каждым годом количество участников увеличивается. Мы открыты и готовы делиться своим опытом, перенимать и воплощать лучшие идеи и решения наших коллег", – сказал Матушкин.
Депутат Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Евгений Матушкин рассказал о принятых во время весенней сессии законах
30 июля, 17:34
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала