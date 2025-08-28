Рейтинг@Mail.ru
09:07 28.08.2025
Защита Маркаряна обжаловала его арест
Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в карточке уголовного дела.Маркаряна арестовали в понедельник. Заседание прошло без журналистов и слушателей в связи с окончанием рабочего времени суда.
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАрсен Маркарян
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Арсен Маркарян
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в карточке уголовного дела.
Маркаряна арестовали в понедельник. Заседание прошло без журналистов и слушателей в связи с окончанием рабочего времени суда.
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения
25 августа, 18:46
 
