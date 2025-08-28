https://ria.ru/20250828/markaryan-2038012871.html
Защита Маркаряна обжаловала его арест
Защита Маркаряна обжаловала его арест
Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловала его арест, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывается в карточке уголовного дела.Маркаряна арестовали в понедельник. Заседание прошло без журналистов и слушателей в связи с окончанием рабочего времени суда.
