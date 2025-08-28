https://ria.ru/20250828/manyak-2038069464.html

Суд вынес "ангарскому маньяку" приговор после нового признания

Суд в Ангарске приговорил маньяка Михаила Попкова, обвиняемого в убийстве женщины в 2011 году, к 9,5 годам колонии, сообщает прокуратура Иркутской области. РИА Новости, 28.08.2025

ИРКУТСК, 28 авг - РИА Новости. Суд в Ангарске приговорил маньяка Михаила Попкова, обвиняемого в убийстве женщины в 2011 году, к 9,5 годам колонии, сообщает прокуратура Иркутской области. Из материалов дела следует, что Попков в 2011 году встретил в парке "Современник" Ангарска незнакомую 36-летнюю женщину, вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем, вооружившись топором, нанес ей несколько ударов по голове. После чего переместил тело погибшей в заброшенную кирпичную башню, расположенную в парке, облил горючей жидкостью и поджег. "Ангарский маньяк", к тому моменту уже отбывавший в мордовской колонии пожизненный срок за убийства, написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления. В июне 2025 года уголовное дело поступило на рассмотрение в Ангарский городской суд. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9,5 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Находясь в иркутском СИЗО-1 в ожидании приговора по данному делу, Попков признался, что в 2008 году в лесу вблизи Московского тракта задушил двух женщин. После этого число его жертв возросло до 89. Бывший ангарский милиционер Попков по первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. Впоследствии маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому делу он получил еще 10 лет к пожизненному сроку.

Новости

