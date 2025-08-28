https://ria.ru/20250828/malkov-2038209337.html
Малков рассчитывает, что в Рязанской области появится собственный балет
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион намерен создать свою балетную труппу и развивать соответствующую школу в области. РИА Новости, 28.08.2025
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион намерен создать свою балетную труппу и развивать соответствующую школу в области. "Занимаемся системно направлением культуры. Ремонтируем учреждения, строим новые учреждения. Если говорить про новации, то сейчас прорабатываем еще одну интересную идею. Мы рассчитываем, что в ближайшее время в Рязани, в Рязанской области еще и появится собственный балет. Скоро будем создавать балетную труппу", - заявил губернатор в ходе прямой линии, которая прошла в социальных сетях региона. По словам Малкова, перед регионом стоит задача не только создать свой коллектив, но и "соответствующую школу". "Многие дети готовы и хотят учиться на высоком уровне хореографии. Мы такую возможность должны обеспечить", - отметил глава региона. Он также сообщил о планах создания на базе бывшего кинотеатра "Родина" в Рязани Дома музыки. Ремонтные работы уже начались. Планируется создание современного акустического зала. Здесь же появится такой музыкальный инструмент, как орган.
