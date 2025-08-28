Рейтинг@Mail.ru
На Урале нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 28.08.2025
15:51 28.08.2025 (обновлено: 16:31 28.08.2025)
На Урале нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Восьмилетний мальчик из Артемовского, которого искали около двух дней, найден мертвым, его тело обнаружили в карьере, сообщает СУСК РФ по Свердловской области. РИА Новости, 28.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик из Артемовского, которого искали около двух дней, найден мертвым, его тело обнаружили в карьере, сообщает СУСК РФ по Свердловской области. "Сегодня днём, 28 августа, в результате поисковых мероприятий тело 8-летнего мальчика найдено в акватории местного затопленного карьера. При внешнем осмотре телесных повреждений, признаков криминальной смерти нет. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения даты и точной причины смерти", - говорится в сообщении. Ранее СК сообщал, что днем 26 августа в Артемовском ребенок ушел из дома по улице Загородной, после чего пропал, вечером того дня на берегу карьера нашли, предположительно, его одежду. По данным регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт", в мероприятиях по его розыску участвовали более 300 человек. В СК сообщили, что проведен осмотр места происшествия, ведется опрос местных жителей. "Тело ребёнка обнаружили в 15 метрах от берега, на глубине порядка 7 метров. В поисковых мероприятиях было задействовано три водолаза, эхолот и специальный аппарат, при помощи которого и был поднят со дна мальчик... Розыскным мероприятиям дан отбой", - рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, семья, в которой воспитывался мальчик, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла. Ребенок проживал с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучался во втором классе местной школы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Восьмилетний мальчик из Артемовского, которого искали около двух дней, найден мертвым, его тело обнаружили в карьере, сообщает СУСК РФ по Свердловской области.
"Сегодня днём, 28 августа, в результате поисковых мероприятий тело 8-летнего мальчика найдено в акватории местного затопленного карьера. При внешнем осмотре телесных повреждений, признаков криминальной смерти нет. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения даты и точной причины смерти", - говорится в сообщении.
Ранее СК сообщал, что днем 26 августа в Артемовском ребенок ушел из дома по улице Загородной, после чего пропал, вечером того дня на берегу карьера нашли, предположительно, его одежду. По данным регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт", в мероприятиях по его розыску участвовали более 300 человек.
В СК сообщили, что проведен осмотр места происшествия, ведется опрос местных жителей.
"Тело ребёнка обнаружили в 15 метрах от берега, на глубине порядка 7 метров. В поисковых мероприятиях было задействовано три водолаза, эхолот и специальный аппарат, при помощи которого и был поднят со дна мальчик... Розыскным мероприятиям дан отбой", - рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, семья, в которой воспитывался мальчик, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла. Ребенок проживал с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучался во втором классе местной школы.
