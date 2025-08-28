Рейтинг@Mail.ru
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/malchik-2038020552.html
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале - РИА Новости, 28.08.2025
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале
Пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области ищут более 300 человек, сообщила пресс-служба регионального отделения поискового отряда... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:02:00+03:00
2025-08-28T10:02:00+03:00
происшествия
артемовский
свердловская область
россия
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области ищут более 300 человек, сообщила пресс-служба регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". "За ночь работа не останавливалась ни на минуту. В поисково-спасательных работах приняли участие более 300 человек... Добровольцы пешком, на машинах и с помощью авиации прошли, проехали и пролетели больше тысячи километров, проверяя лес, дороги и прилегающие территории. Совместно с полицией продолжается отработка всех возможных версий пропажи мальчика. Штаб работает круглосуточно", – рассказали в поисковом отряде. В пресс-службе отметили, что люди объединяют усилия, чтобы охватить как можно больше направлений, за это время они выполнили свыше 50 задач. Ранее старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что восьмилетний мальчик пропал в Артемовском, начата проверка. По предварительным данным СК, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной, после чего пропал. По данным правоохранителей, вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены, предположительно, предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы; проведен осмотр места происшествия, обследуется затопленный карьер. В четверг руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что поиски мальчика продолжаются, а информация о том, что найденная одежда принадлежит пропавшему ребенку, не нашла своего подтверждения. По данным Горелых, в розыске школьника участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз ребенка видели, когда он играл на участке перед домом. Семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла, он проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы.
https://rsport.ria.ru/20250828/nagovitsina-2038012971.html
https://ria.ru/20250828/sakhalin-2038002004.html
артемовский
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, артемовский, свердловская область, россия, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Артемовский, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале

В Свердловской области более 300 человек ищут пропавшего восьмилетнего мальчика

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области ищут более 300 человек, сообщила пресс-служба регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".
"За ночь работа не останавливалась ни на минуту. В поисково-спасательных работах приняли участие более 300 человек... Добровольцы пешком, на машинах и с помощью авиации прошли, проехали и пролетели больше тысячи километров, проверяя лес, дороги и прилегающие территории. Совместно с полицией продолжается отработка всех возможных версий пропажи мальчика. Штаб работает круглосуточно", – рассказали в поисковом отряде.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Выживание Наговициной на пике Победы станет чудом, считает эксперт
Вчера, 09:08
В пресс-службе отметили, что люди объединяют усилия, чтобы охватить как можно больше направлений, за это время они выполнили свыше 50 задач.
Ранее старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что восьмилетний мальчик пропал в Артемовском, начата проверка. По предварительным данным СК, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной, после чего пропал.
По данным правоохранителей, вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены, предположительно, предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы; проведен осмотр места происшествия, обследуется затопленный карьер.
В четверг руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что поиски мальчика продолжаются, а информация о том, что найденная одежда принадлежит пропавшему ребенку, не нашла своего подтверждения.
По данным Горелых, в розыске школьника участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз ребенка видели, когда он играл на участке перед домом. Семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла, он проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы.
Поиски пропавших жителей Сахалина сотрудниками МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
На Сахалине нашли жителей, пропавших в лесу пять дней назад
Вчера, 07:08
 
ПроисшествияАртемовскийСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала