Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале

Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего на Урале

28.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области ищут более 300 человек, сообщила пресс-служба регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт". "За ночь работа не останавливалась ни на минуту. В поисково-спасательных работах приняли участие более 300 человек... Добровольцы пешком, на машинах и с помощью авиации прошли, проехали и пролетели больше тысячи километров, проверяя лес, дороги и прилегающие территории. Совместно с полицией продолжается отработка всех возможных версий пропажи мальчика. Штаб работает круглосуточно", – рассказали в поисковом отряде. В пресс-службе отметили, что люди объединяют усилия, чтобы охватить как можно больше направлений, за это время они выполнили свыше 50 задач. Ранее старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что восьмилетний мальчик пропал в Артемовском, начата проверка. По предварительным данным СК, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной, после чего пропал. По данным правоохранителей, вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены, предположительно, предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы; проведен осмотр места происшествия, обследуется затопленный карьер. В четверг руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что поиски мальчика продолжаются, а информация о том, что найденная одежда принадлежит пропавшему ребенку, не нашла своего подтверждения. По данным Горелых, в розыске школьника участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз ребенка видели, когда он играл на участке перед домом. Семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла, он проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы.

