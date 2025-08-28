Макрон рассматривает ответные меры против пошлин США, пишет Politico
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает ответные меры ЕС, нацеленные против крупных американских технологических компаний, на фоне озвученных президентом США Дональдом Трампом угроз дополнительными пошлинами, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на источники.
В понедельник Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций.
"Французский президент сказал своим министрам, что Европейскому союзу следует рассмотреть ответные меры против цифрового сектора США", - пишет Politico со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.
Позицию президента Франции также подтвердил источник из его окружения, пишет издание.
Ожидается, что Макрон затронет эту тему на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на этой неделе, сказано в тексте со ссылкой на источник.
В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.