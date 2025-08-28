Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли новый план Макрона против России - РИА Новости, 28.08.2025
09:10 28.08.2025 (обновлено: 09:16 28.08.2025)
Во Франции раскрыли новый план Макрона против России
Во Франции раскрыли новый план Макрона против России
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США по Украине, пишет портал AgoraVox. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США по Украине, пишет портал AgoraVox.&quot;Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск. — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку&quot;, — говорится в публикации.Глава МИД Сергей Лавров 24 августа в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России.Президент Франции в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейцев. Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать ее превращения в открытое, мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
Во Франции раскрыли новый план Макрона против России

AgoraVox: Макрон пытается сорвать сделку между Россией и США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США по Украине, пишет портал AgoraVox.
"Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск. — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку", — говорится в публикации.

Глава МИД Сергей Лавров 24 августа в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России.
Президент Франции в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейцев. Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать ее превращения в открытое, мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.
