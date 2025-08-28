https://ria.ru/20250828/makron-2038013513.html

Во Франции раскрыли новый план Макрона против России

Во Франции раскрыли новый план Макрона против России - РИА Новости, 28.08.2025

Во Франции раскрыли новый план Макрона против России

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США по Украине, пишет портал AgoraVox. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:10:00+03:00

2025-08-28T09:10:00+03:00

2025-08-28T09:16:00+03:00

в мире

россия

франция

сша

эммануэль макрон

сергей лавров

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать заключению сделки между Россией и США по Украине, пишет портал AgoraVox."Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск. — Прим. ред.) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной, вплоть до такой степени, что угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией. Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку", — говорится в публикации.Глава МИД Сергей Лавров 24 августа в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Макрону, возможно, бывает неудобно из-за резких высказываний в адрес России.Президент Франции в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейцев. Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать ее превращения в открытое, мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250827/stubb-2037913104.html

https://ria.ru/20250827/zelenskiy-2037883066.html

россия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, сша, эммануэль макрон, сергей лавров, павел зарубин