Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель

Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель - РИА Новости, 28.08.2025

Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 1 октября поставлять в рестораны быстрого питания Mak.by только отечественный картофель и мясо.

МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 1 октября поставлять в рестораны быстрого питания Mak.by только отечественный картофель и мясо. Mak.by – белорусская сеть ресторанов быстрого питания, созданная на базе McDonald"s после его закрытия в Белоруссии. "Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно было белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете?" - приводит близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" слова белорусского лидера, которые он произнес во время рабочей поездки в Могилевскую область и посещения сельхозпредприятия. Канал отмечает, что президенту Белоруссии доложили, что уже с августа весь картофель в Mak.by доставляется из города Толочин Витебской области.

