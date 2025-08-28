Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 28.08.2025 (обновлено: 14:38 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/lukashenko-2038099831.html
Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель
Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель - РИА Новости, 28.08.2025
Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 1 октября поставлять в рестораны быстрого питания Mak.by только отечественный картофель и мясо. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:26:00+03:00
2025-08-28T14:38:00+03:00
в мире
белоруссия
могилевская область
витебская область
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 1 октября поставлять в рестораны быстрого питания Mak.by только отечественный картофель и мясо. Mak.by – белорусская сеть ресторанов быстрого питания, созданная на базе McDonald"s после его закрытия в Белоруссии. "Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно было белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете?" - приводит близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" слова белорусского лидера, которые он произнес во время рабочей поездки в Могилевскую область и посещения сельхозпредприятия. Канал отмечает, что президенту Белоруссии доложили, что уже с августа весь картофель в Mak.by доставляется из города Толочин Витебской области.
https://ria.ru/20250828/lukashenko-2038045667.html
белоруссия
могилевская область
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, могилевская область, витебская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Могилевская область, Витебская область, Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал поставлять в Mak.by только отечественный картофель

Лукашенко потребовал избавить бывшие McDonald's от американской гадости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 1 октября поставлять в рестораны быстрого питания Mak.by только отечественный картофель и мясо.
Mak.by – белорусская сеть ресторанов быстрого питания, созданная на базе McDonald"s после его закрытия в Белоруссии.
"Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно было белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете?" - приводит близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" слова белорусского лидера, которые он произнес во время рабочей поездки в Могилевскую область и посещения сельхозпредприятия.
Канал отмечает, что президенту Белоруссии доложили, что уже с августа весь картофель в Mak.by доставляется из города Толочин Витебской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Лукашенко подготовил для командировки в КНР мешочки с картофелем
Вчера, 11:52
 
В миреБелоруссияМогилевская областьВитебская областьАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала