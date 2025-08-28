Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области рассказала о гибели девяти человек в Сумах
06:25 28.08.2025
Жительница Курской области рассказала о гибели девяти человек в Сумах
Жительница Курской области рассказала о гибели девяти человек в Сумах - РИА Новости, 28.08.2025
Жительница Курской области рассказала о гибели девяти человек в Сумах
Среди удерживавшихся в Сумах жителей курского приграничья девять человек умерли от болезней, находясь без должного ухода и не дождавшись обмена, рассказала РИА... РИА Новости, 28.08.2025
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Среди удерживавшихся в Сумах жителей курского приграничья девять человек умерли от болезней, находясь без должного ухода и не дождавшись обмена, рассказала РИА Новости возвращенная из украинского плена жительница Суджанского района Анна Капустина. Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск. "Девять человек умерло там... девять человек умерло. Причины – воспаление легких. Не то, чтобы холодно было, это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели. Медицинский уход был, но не такой, как положено за больными. Тем более они старые люди, за ними особый должен быть уход... они не двигались... Они были очень старые, то есть в возрасте, они не выдержали этого всего", – рассказала собеседница агентства. Ранее вернувшаяся из украинского плена жительница Суджанского района Курской области Людмила Сазонова рассказала РИА Новости, что некоторые из оставшихся в Сумах курян нуждаются в медицинской помощи из-за ранений и неправильно сросшихся переломов. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Жительница Курской области рассказала о гибели девяти человек в Сумах

В Сумах девять человек умерли от болезней, не дождавшись обмена

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВид на освобожденную Суджу
Вид на освобожденную Суджу. Архивное фото
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Среди удерживавшихся в Сумах жителей курского приграничья девять человек умерли от болезней, находясь без должного ухода и не дождавшись обмена, рассказала РИА Новости возвращенная из украинского плена жительница Суджанского района Анна Капустина.
Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск.
26 августа, 14:03
Житель Суджи рассказал, как в плену кормили людей напоказ западной прессе
26 августа, 14:03
"Девять человек умерло там... девять человек умерло. Причины – воспаление легких. Не то, чтобы холодно было, это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели. Медицинский уход был, но не такой, как положено за больными. Тем более они старые люди, за ними особый должен быть уход... они не двигались... Они были очень старые, то есть в возрасте, они не выдержали этого всего", – рассказала собеседница агентства.
Ранее вернувшаяся из украинского плена жительница Суджанского района Курской области Людмила Сазонова рассказала РИА Новости, что некоторые из оставшихся в Сумах курян нуждаются в медицинской помощи из-за ранений и неправильно сросшихся переломов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
26 августа, 13:53
Житель Суджи рассказал, как военные ВСУ вывозили людей в Сумы
26 августа, 13:53
 
