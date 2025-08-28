https://ria.ru/20250828/livan-2038126225.html

Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана

БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун и его французский коллега Эмануэль Макрон обсудили по телефону продление мандата Временных сил ООН в южном Ливане UNIFIL до 2027 года с последующим прекращением миссии, говорится в заявлении канцелярии ливанского президентского дворца. "Президент Аун выразил благодарность французскому лидеру за личные усилия и работу французской миссии в ООН, проводившуюся в полном согласовании с США и другими странами - членами Совета Безопасности. Итогом этих усилий стало согласие на продление мандата международных сил до конца 2027 года. При этом срок их оперативной деятельности определен в один год и четыре месяца, а 2027 год будет посвящен постепенному выводу миротворцев с юга страны", - сказано в заявлении. Согласно коммюнике, Аун назвал это решение "значительным шагом, который поможет ливанской армии завершить развертывание до международно признанных границ, как только произойдет полный вывод израильской армии, прекратятся враждебные действия и будут возвращены ливанские пленные". Также главы государств обсудили план, который армия намерена разработать для реализации решения правительства о монополии на вооружение, закрепленной исключительно за ливанскими силами безопасности. Макрон отметил, что это "важный шаг, требующий высокой точности, тем более что он пользуется широкой европейской и международной поддержкой". В ходе разговора президенты Аун и Макрон коснулись и подготовки к проведению двух международных конференций - одной по восстановлению Ливана после израильских бомбардировок осенью прошлого года, другой - по поддержке армии. Французский лидер подчеркнул необходимость "проведения финансовых и экономических реформ, которые должны сопровождать организацию этих конференций". Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета Безопасности ООН № 425 и № 426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Официальные ливанские власти ранее запрашивали продление миссии еще на год.

