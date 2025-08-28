Рейтинг@Mail.ru
Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/livan-2038126225.html
Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана
Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана - РИА Новости, 28.08.2025
Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана
Президент Ливана Джозеф Аун и его французский коллега Эмануэль Макрон обсудили по телефону продление мандата Временных сил ООН в южном Ливане UNIFIL до 2027... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:14:00+03:00
2025-08-28T16:14:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
париж
джозеф аун
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976002684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ef7c540a0833257db7a0a911ad38c85.jpg
БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун и его французский коллега Эмануэль Макрон обсудили по телефону продление мандата Временных сил ООН в южном Ливане UNIFIL до 2027 года с последующим прекращением миссии, говорится в заявлении канцелярии ливанского президентского дворца. "Президент Аун выразил благодарность французскому лидеру за личные усилия и работу французской миссии в ООН, проводившуюся в полном согласовании с США и другими странами - членами Совета Безопасности. Итогом этих усилий стало согласие на продление мандата международных сил до конца 2027 года. При этом срок их оперативной деятельности определен в один год и четыре месяца, а 2027 год будет посвящен постепенному выводу миротворцев с юга страны", - сказано в заявлении. Согласно коммюнике, Аун назвал это решение "значительным шагом, который поможет ливанской армии завершить развертывание до международно признанных границ, как только произойдет полный вывод израильской армии, прекратятся враждебные действия и будут возвращены ливанские пленные". Также главы государств обсудили план, который армия намерена разработать для реализации решения правительства о монополии на вооружение, закрепленной исключительно за ливанскими силами безопасности. Макрон отметил, что это "важный шаг, требующий высокой точности, тем более что он пользуется широкой европейской и международной поддержкой". В ходе разговора президенты Аун и Макрон коснулись и подготовки к проведению двух международных конференций - одной по восстановлению Ливана после израильских бомбардировок осенью прошлого года, другой - по поддержке армии. Французский лидер подчеркнул необходимость "проведения финансовых и экономических реформ, которые должны сопровождать организацию этих конференций". Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета Безопасности ООН № 425 и № 426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Официальные ливанские власти ранее запрашивали продление миссии еще на год.
https://ria.ru/20250809/livan-2034344918.html
https://ria.ru/20250825/ksir-2037396801.html
ливан
бейрут
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976002684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3039cf361424f64bda6747e37fd3fc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бейрут, париж, джозеф аун, оон
В мире, Ливан, Бейрут, Париж, Джозеф Аун, ООН
Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана

Бейрут и Париж обсудили постепенный вывод миротворцев ООН из Ливана в 2027 году

© AP Photo / Ariel SchalitВременные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 28 авг - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун и его французский коллега Эмануэль Макрон обсудили по телефону продление мандата Временных сил ООН в южном Ливане UNIFIL до 2027 года с последующим прекращением миссии, говорится в заявлении канцелярии ливанского президентского дворца.
"Президент Аун выразил благодарность французскому лидеру за личные усилия и работу французской миссии в ООН, проводившуюся в полном согласовании с США и другими странами - членами Совета Безопасности. Итогом этих усилий стало согласие на продление мандата международных сил до конца 2027 года. При этом срок их оперативной деятельности определен в один год и четыре месяца, а 2027 год будет посвящен постепенному выводу миротворцев с юга страны", - сказано в заявлении.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Ливан поставил армию в "крайне сложную ситуацию", считают эксперты
9 августа, 16:53
Согласно коммюнике, Аун назвал это решение "значительным шагом, который поможет ливанской армии завершить развертывание до международно признанных границ, как только произойдет полный вывод израильской армии, прекратятся враждебные действия и будут возвращены ливанские пленные".
Также главы государств обсудили план, который армия намерена разработать для реализации решения правительства о монополии на вооружение, закрепленной исключительно за ливанскими силами безопасности. Макрон отметил, что это "важный шаг, требующий высокой точности, тем более что он пользуется широкой европейской и международной поддержкой".
В ходе разговора президенты Аун и Макрон коснулись и подготовки к проведению двух международных конференций - одной по восстановлению Ливана после израильских бомбардировок осенью прошлого года, другой - по поддержке армии.
Французский лидер подчеркнул необходимость "проведения финансовых и экономических реформ, которые должны сопровождать организацию этих конференций".
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета Безопасности ООН № 425 и № 426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран. Мандат UNIFIL истекает 31 августа. Официальные ливанские власти ранее запрашивали продление миссии еще на год.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В КСИР заявили, что народ Ливана против плана США по разоружению "Хезболлы"
25 августа, 11:18
 
В миреЛиванБейрутПарижДжозеф АунООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала