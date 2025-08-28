https://ria.ru/20250828/kusturitsa-2038144351.html

Кустурице вручили награду "Великий мастер мирового кино" в Москве

Кустурице вручили награду "Великий мастер мирового кино" в Москве

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица получил награду "Великий мастер мирового кино" на торжественной церемонии закрытия Московской международной недели кино (ММНК), сообщают организаторы.Мероприятие состоялось 27 августа. Награда учреждена московской киноплатформой "Москино" при поддержке департамента культуры Москвы. Премия присуждается режиссерам, актерам, сценаристам и операторам, чье творчество повлияло на развитие мирового киноискусства. Организаторы ММНК отмечают, что награда должна занять место в одном ряду с такими мировыми знаками отличия, как почетный "Оскар" и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля. Как ее получатель, Кустурица получил предложение рассмотреть возможность съемок фильма в кинопарке "Москино".Режиссер находился в столице на всем протяжении Московской международной недели кино, подчеркнули в пресс-службе мероприятия. Во время своих выступлений он уважительно отозвался о русской культуре. Также Кустурица поделился своим видением того, как она могла бы снова заявить о себе миру. Мероприятия с участием режиссера собирали аншлаг несколько раз.Московская международная неделя кино прошла с 23 по 27 августа. Участие в мероприятиях приняли представители киноиндустрии из России, Китая, Египта, Ирана, ОАЭ, Индии, Казахстана и других стран мира.

