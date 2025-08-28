https://ria.ru/20250828/kurs-2038065590.html

Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев

Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2025

Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев

Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском,... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском, комментируя возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. Медведев считает, что такое решение будет чревато для Австрии внешнеполитическими издержками. "В дополнение ко всему сказанному милитаристский курс Австрии уничтожает её образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены", - написал Медведев.

