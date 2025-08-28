Рейтинг@Mail.ru
Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/kurs-2038065590.html
Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев
Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев - РИА Новости, 28.08.2025
Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев
Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:29:00+03:00
2025-08-28T12:29:00+03:00
в мире
австрия
россия
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском, комментируя возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. Медведев считает, что такое решение будет чревато для Австрии внешнеполитическими издержками. "В дополнение ко всему сказанному милитаристский курс Австрии уничтожает её образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038050711.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, дмитрий медведев, нато
В мире, Австрия, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, заявил Медведев

Медведев: милитаристский курс Австрии уничтожает образ государства-миротворца

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей колонке на сайте RT на русском, комментируя возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. Медведев считает, что такое решение будет чревато для Австрии внешнеполитическими издержками.
"В дополнение ко всему сказанному милитаристский курс Австрии уничтожает её образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Медведев заявил о "натовизации" Австрии
Вчера, 12:07
 
В миреАвстрияРоссияДмитрий МедведевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала