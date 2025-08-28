https://ria.ru/20250828/kuban-2038200391.html

Номерной фонд Кубани забронирован на сентябрь уже примерно наполовину

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Номерной фонд Кубани забронирован на сентябрь примерно наполовину - на 52,7%, брони на октябрь составляют 40%, примерно треть номерного фонда забронирована на ноябрь, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Согласно данным министерства, на осень у курортов уже запланированы музыкальные, винные, гастрономические фестивали. "По состоянию на 15 августа 2025 года средний процент уровня бронирований номерного фонда составляет: на осенний период (сентябрь-ноябрь) – 41%… в том числе сентябрь – 52,7%… октябрь – 40%… ноябрь – 30,4%", - сообщили агентству в минкурортов Краснодарского края. По информации министерства, в этом году наблюдается сокращение глубины бронирования – сейчас туристы предпочитают бронировать отдых ближе к дате путешествия. В календаре событий минкурортов уже есть ряд запланированных фестивалей. Так, в начале сентября на берегу Азовского моря состоится музыкально-эногастрономический фестиваль, он будет проходить с 3 по 7 сентября. В конце месяца, 26-28 сентября, в краевой столице пройдет южный гастрономический фестиваль гриля и барбекю - вход на мероприятие, как уточняет ведомство, свободный. В середине октября, в 11-12 числах месяца, состоится всероссийский фестиваль казачьей песни. Фольклорные ансамбли и солисты со всей страны исполнят песни своих регионов, согласно данным организатора. Мероприятие пройдет в кубанском Усть-Лабинске. Кроме того, как ранее сообщали в министерстве, с 29 сентября по 5 октября на побережье края пройдет ряд эногастрономических мероприятий в формате народного фестиваля. Мероприятия развернутся в ряде муниципалитетов Кубани, где развивается виноделие: в их числе Анапа, Темрюкский и Северский район, село Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Вход на мероприятия, как уточняется, свободный. Бархатный сезон на Кубани начинается примерно с середины сентября. Первая декада осеннего месяца считается продолжением лета. Длится сезон в регионе примерно месяц: до середины октября.

