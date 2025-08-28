Номерной фонд Кубани забронирован на сентябрь уже примерно наполовину

Рейтинг@Mail.ru
21:09 28.08.2025
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Номерной фонд Кубани забронирован на сентябрь примерно наполовину - на 52,7%, брони на октябрь составляют 40%, примерно треть номерного фонда забронирована на ноябрь, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Согласно данным министерства, на осень у курортов уже запланированы музыкальные, винные, гастрономические фестивали. "По состоянию на 15 августа 2025 года средний процент уровня бронирований номерного фонда составляет: на осенний период (сентябрь-ноябрь) – 41%… в том числе сентябрь – 52,7%… октябрь – 40%… ноябрь – 30,4%", - сообщили агентству в минкурортов Краснодарского края. По информации министерства, в этом году наблюдается сокращение глубины бронирования – сейчас туристы предпочитают бронировать отдых ближе к дате путешествия. В календаре событий минкурортов уже есть ряд запланированных фестивалей. Так, в начале сентября на берегу Азовского моря состоится музыкально-эногастрономический фестиваль, он будет проходить с 3 по 7 сентября. В конце месяца, 26-28 сентября, в краевой столице пройдет южный гастрономический фестиваль гриля и барбекю - вход на мероприятие, как уточняет ведомство, свободный. В середине октября, в 11-12 числах месяца, состоится всероссийский фестиваль казачьей песни. Фольклорные ансамбли и солисты со всей страны исполнят песни своих регионов, согласно данным организатора. Мероприятие пройдет в кубанском Усть-Лабинске. Кроме того, как ранее сообщали в министерстве, с 29 сентября по 5 октября на побережье края пройдет ряд эногастрономических мероприятий в формате народного фестиваля. Мероприятия развернутся в ряде муниципалитетов Кубани, где развивается виноделие: в их числе Анапа, Темрюкский и Северский район, село Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Вход на мероприятия, как уточняется, свободный. Бархатный сезон на Кубани начинается примерно с середины сентября. Первая декада осеннего месяца считается продолжением лета. Длится сезон в регионе примерно месяц: до середины октября.
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Номерной фонд Кубани забронирован на сентябрь примерно наполовину - на 52,7%, брони на октябрь составляют 40%, примерно треть номерного фонда забронирована на ноябрь, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Согласно данным министерства, на осень у курортов уже запланированы музыкальные, винные, гастрономические фестивали.
"По состоянию на 15 августа 2025 года средний процент уровня бронирований номерного фонда составляет: на осенний период (сентябрь-ноябрь) – 41%… в том числе сентябрь – 52,7%… октябрь – 40%… ноябрь – 30,4%", - сообщили агентству в минкурортов Краснодарского края.
По информации министерства, в этом году наблюдается сокращение глубины бронирования – сейчас туристы предпочитают бронировать отдых ближе к дате путешествия. В календаре событий минкурортов уже есть ряд запланированных фестивалей.
Так, в начале сентября на берегу Азовского моря состоится музыкально-эногастрономический фестиваль, он будет проходить с 3 по 7 сентября.
В конце месяца, 26-28 сентября, в краевой столице пройдет южный гастрономический фестиваль гриля и барбекю - вход на мероприятие, как уточняет ведомство, свободный.
В середине октября, в 11-12 числах месяца, состоится всероссийский фестиваль казачьей песни. Фольклорные ансамбли и солисты со всей страны исполнят песни своих регионов, согласно данным организатора. Мероприятие пройдет в кубанском Усть-Лабинске.
Кроме того, как ранее сообщали в министерстве, с 29 сентября по 5 октября на побережье края пройдет ряд эногастрономических мероприятий в формате народного фестиваля. Мероприятия развернутся в ряде муниципалитетов Кубани, где развивается виноделие: в их числе Анапа, Темрюкский и Северский район, село Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Вход на мероприятия, как уточняется, свободный.
Бархатный сезон на Кубани начинается примерно с середины сентября. Первая декада осеннего месяца считается продолжением лета. Длится сезон в регионе примерно месяц: до середины октября.
 
