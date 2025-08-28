https://ria.ru/20250828/krym-2038168252.html
В Крыму и Херсонской области отменили предупреждения о ракетной опасности
Предупреждения о ракетной опасности в Крыму и Херсонской области отменили, они продлились более получаса, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Предупреждения о ракетной опасности в Крыму и Херсонской области отменили, они продлились более получаса, сообщает МЧС России. Сигнал об опасности поступил в 17.56 мск. "Экстренная информация: отбой ракетной и авиационной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении в приложении министерства. Опасность также отменили и в Херсонской области. Предупреждения продлились более получаса.
