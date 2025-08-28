https://ria.ru/20250828/krym-2038168252.html

В Крыму и Херсонской области отменили предупреждения о ракетной опасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Предупреждения о ракетной опасности в Крыму и Херсонской области отменили, они продлились более получаса, сообщает МЧС России. Сигнал об опасности поступил в 17.56 мск. "Экстренная информация: отбой ракетной и авиационной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении в приложении министерства. Опасность также отменили и в Херсонской области. Предупреждения продлились более получаса.

