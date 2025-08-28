https://ria.ru/20250828/kreml-2038080665.html
В Кремле ответили на вопрос об урегулировании на Украине
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вопросы, связанные с поиском путей выхода на траекторию урегулирования на Украине, должны обсуждаться в дискретном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам.
