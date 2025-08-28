Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 28.08.2025 (обновлено: 17:14 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/kreml-2038015290.html
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина - РИА Новости, 28.08.2025
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина
Создатели фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина не просили Кремль о консультациях, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:23:00+03:00
2025-08-28T17:14:00+03:00
россия
джуд лоу
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Создатели фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина не просили Кремль о консультациях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет. К нам никто не обращался" — так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву. Пресс-секретарь добавил, что не готов заочно судить о фильме. "Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть", — сказал он. Новый фильм французского режиссера Оливье Ассайаса основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа. Как писало издание Deadline, "Кремлевский волшебник" — это политический триллер, события которого происходят в начале 1990-х. В центре сюжета — молодой художник и телевизионный продюсер Вадим Баранов (его играет американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250410/latviya-2010262410.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джуд лоу, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Джуд Лоу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина

Песков: создатели фильма с Джудом Лоу про Путина не консультировались с Кремлем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Создатели фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина не просили Кремль о консультациях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. К нам никто не обращался" — так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву.
Пресс-секретарь добавил, что не готов заочно судить о фильме.
"Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть", — сказал он.
Новый фильм французского режиссера Оливье Ассайаса основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа.
Как писало издание Deadline, "Кремлевский волшебник" — это политический триллер, события которого происходят в начале 1990-х. В центре сюжета — молодой художник и телевизионный продюсер Вадим Баранов (его играет американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Фильм про Путина: Голливуд нашел разруху 90-х в Латвии
10 апреля, 08:00
 
РоссияДжуд ЛоуВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала