Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу про Путина
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Создатели фильма "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина не просили Кремль о консультациях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет. К нам никто не обращался" — так он ответил журналисту Life Александру Юнашеву. Пресс-секретарь добавил, что не готов заочно судить о фильме. "Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть", — сказал он. Новый фильм французского режиссера Оливье Ассайаса основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Премьера ожидается на Венецианском кинофестивале, который начался 27 августа. Как писало издание Deadline, "Кремлевский волшебник" — это политический триллер, события которого происходят в начале 1990-х. В центре сюжета — молодой художник и телевизионный продюсер Вадим Баранов (его играет американский актер Пол Дано), который неожиданно становится пиарщиком перспективного сотрудника ФСБ Владимира Путина.
