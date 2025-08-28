Рейтинг@Mail.ru
ВСУ признали, что ВС России поразили украинский корабль ВМС
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 28.08.2025 (обновлено: 16:45 28.08.2025)
ВСУ признали, что ВС России поразили украинский корабль ВМС
Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом корабля украинских ВМС - по его словам, среди экипажа есть... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом корабля украинских ВМС - по его словам, среди экипажа есть погибший и раненые.Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины."Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - приводит слова Плетенчука агентство Укринформ.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом корабля украинских ВМС - по его словам, среди экипажа есть погибший и раненые.
Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины.
"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - приводит слова Плетенчука агентство Укринформ.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
