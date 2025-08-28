https://ria.ru/20250828/korabl-2038114277.html

ВСУ признали, что ВС России поразили украинский корабль ВМС

ВСУ признали, что ВС России поразили украинский корабль ВМС - РИА Новости, 28.08.2025

ВСУ признали, что ВС России поразили украинский корабль ВМС

Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом корабля украинских ВМС - по его словам, среди экипажа есть...

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом корабля украинских ВМС - по его словам, среди экипажа есть погибший и раненые.Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины."Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - приводит слова Плетенчука агентство Укринформ.

2025

