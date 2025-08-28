Рейтинг@Mail.ru
Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России - РИА Новости, 28.08.2025
12:51 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/korabl-2038071849.html
Три боевых корабля вошли в состав ВМФ России
безопасность
россия
балтийск
махачкала
объединенная судостроительная корпорация
каспийская флотилия
северное пкб
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сразу три боевых корабля вошли боевой состав ВМФ России: патрульный и два ракетных, сообщило Минобороны РФ. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъём Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из главного Адмиралтейства. "В городе Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий", построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошёл в состав Балтийского флота. В городе Махачкале также прошла церемония по приёму в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", - говорится в сообщении. Как заявил главком: "Подъём Военно-морского флага – не просто ритуал. Это начало новой главы в жизни корабля и его экипажа. Это присяга Родине, символ мужества, долга и готовности защищать Россию при любых обстоятельствах… Поздравляю экипажи с вступлением кораблей в боевой состав Военно-морского флота! Желаю доброй службы, успешно и в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач". В завершение церемонии Моисеев принял доклады от командующего Балтийским флотом адмирала Сергея Липилина, командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Алексея Жовтоножко и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева о подъеме Андреевских флагов на патрульном корабле "Виктор Великий", малых ракетных кораблях "Ставрополь" и "Тайфун" соответственно. Патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и успешно прошли заводские ходовые и государственные испытания. Разработкой и проектированием ПК "Виктор Великий" занималось АО "Северное ПКБ" ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей "Ставрополь" проекта 21631 и "Тайфун" проекта 22800 занимались АО "Зеленодольское ПКБ" и АО ЦМКБ "Алмаз" ОСК соответственно.
россия
балтийск
махачкала
Российский боевой корабль
Российский боевой корабль. Архивное фото
