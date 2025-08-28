https://ria.ru/20250828/konsulstvo-2038148195.html

Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз, заявили в визовом центре Словакии в России BLS International."Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма", - говорится в сообщении на сайте организации.

