Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
17:26 28.08.2025 (обновлено: 19:07 28.08.2025)
Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз, заявили в визовом центре Словакии в России BLS International. РИА Новости, 28.08.2025
словакия
россия
туризм
новости - туризм
визы
туристы
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз, заявили в визовом центре Словакии в России BLS International."Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма", - говорится в сообщении на сайте организации.
словакия, россия, новости - туризм, визы, туристы
Словакия, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Визы, туристы
Флаг Словакии
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз, заявили в визовом центре Словакии в России BLS International.
"Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма", - говорится в сообщении на сайте организации.
Туризм Словакия Россия Новости - Туризм Визы туристы
 
 
