Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз, заявили в визовом центре Словакии в России BLS International.
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Консульство Словакии в России снова принимает заявки на получение туристических виз, заявили в визовом центре Словакии в России BLS International."Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма", - говорится в сообщении на сайте организации.
Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
Консульство Словакии в РФ снова принимает заявки на получение туристической визы