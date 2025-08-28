https://ria.ru/20250828/konstantinovka-2038021248.html

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки, сообщили в министерстве обороны РФ. "Обеспечивая поддержку штурмовым отрядам "Южной" группировки войск, в ходе ведения разведки ближнего тыла ВСУ в районе Константиновки операторами БПЛА были обнаружены и мощным артиллерийским налетом расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что лишившись в момент отражения российского наступления средств разведки и контроля обстановки, противник был дезорганизован и лишился возможности продолжать эффективную оборону единым боевым порядком, вследствие чего очаги сопротивления противника на переднем крае были оперативно подавлены, а подразделения российской армии продвинулись вперед, заняв новые позиции.

