ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/konstantinovka-2038021248.html
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:05:00+03:00
2025-08-28T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки, сообщили в министерстве обороны РФ. "Обеспечивая поддержку штурмовым отрядам "Южной" группировки войск, в ходе ведения разведки ближнего тыла ВСУ в районе Константиновки операторами БПЛА были обнаружены и мощным артиллерийским налетом расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что лишившись в момент отражения российского наступления средств разведки и контроля обстановки, противник был дезорганизован и лишился возможности продолжать эффективную оборону единым боевым порядком, вследствие чего очаги сопротивления противника на переднем крае были оперативно подавлены, а подразделения российской армии продвинулись вперед, заняв новые позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
константиновка
безопасность, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Обеспечивая поддержку штурмовым отрядам "Южной" группировки войск, в ходе ведения разведки ближнего тыла ВСУ в районе Константиновки операторами БПЛА были обнаружены и мощным артиллерийским налетом расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что лишившись в момент отражения российского наступления средств разведки и контроля обстановки, противник был дезорганизован и лишился возможности продолжать эффективную оборону единым боевым порядком, вследствие чего очаги сопротивления противника на переднем крае были оперативно подавлены, а подразделения российской армии продвинулись вперед, заняв новые позиции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
