Убийцу сенатора в Колумбии приговорили к семи годам тюрьмы

МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Колумбийский суд приговорил 15-летнего подростка к семи годам заключения в центре для несовершеннолетних за вооружённое нападение на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая, сообщила Генеральная прокуратура республики. "Судья ... приговорил несовершеннолетнего, признавшего участие в нападении на сенатора и возможного кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая ... он проведет семь лет в специализированном учреждении", - говорится в заявлении, которое опубликовано в блоге ведомства в Х. По данным прокуратуры, подросток признал вину в ходе слушания 4 августа. Он согласился с обвинениями в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Следствие установило, что юношу завербовали для участия в атаке. В день нападения он получил пистолет Glock от сообщников и открыл огонь по Урибе Турбаю во время предвыборной встречи в районе Фонтибон на западе Боготы. Через неделю после нападения сенатор скончался от огнестрельных ранений. После выстрелов охрана политика задержала подростка и передала его полиции. По делу об убийстве проходят и другие подозреваемые - пять человек, которые, по версии следствия, помогали в подготовке преступления. Как заявил ранее генеральный директор полиции генерал-майор Карлос Триана, за нападением на сенатора может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия". По данным ведомства, атака была спланирована и скоординирована, что позволяет говорить об участии организованной структуры. Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, "Вторая маркеталия" - выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии - объединяет 2 тысячи боевиков, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).

