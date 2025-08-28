https://ria.ru/20250828/kolhoznoe-2038013277.html

Вода ушла из затопленных домов в селе на юге Сахалина

Вода ушла из затопленных домов в селе на юге Сахалина - РИА Новости, 28.08.2025

Вода ушла из затопленных домов в селе на юге Сахалина

Жилые дома и приусадебные участки в селе Колхозном Невельского района на Сахалине, пострадавшем от циклона, освободились от воды, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:09:00+03:00

2025-08-28T09:09:00+03:00

2025-08-28T09:15:00+03:00

происшествия

невельский район

сахалин

россия

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028860306_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_ecbedc545e00ed9cd5e38327032a281f.jpg

Ю.-САХАЛИНСК, 28 авг – РИА Новости. Жилые дома и приусадебные участки в селе Колхозном Невельского района на Сахалине, пострадавшем от циклона, освободились от воды, сообщает пресс-служба МЧС России. "В селе Колхозное от воды освободились 7 домов и 24 приусадебных участка. Подтопленных жилых домов и участков нет. Уровень воды в реке Казачка снижается. Работы по устройству временного моста начнутся после спада воды", - говорится в сообщении ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, на месте продолжают работу спасатели МЧС России, которые на лодке доставляют продукты питания, жителей, работников и медиков в отрезанную часть населенного пункта и обратно. С утра такой помощью воспользовались более 50 человек. "В район доставлены мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки для просушки домов. В пункте временного размещения остаются 8 человек. К работе приступила оценочная комиссия администрации района", - отмечает пресс-служба ведомства. В четверг в пострадавшее село приехал губернатор Валерий Лимаренко, который на месте ознакомился с ситуацией. "Проверил, как в Невельском районе организована помощь людям после циклона. Выплаты 100 тысяч рублей на первоочередные нужды начнутся уже сегодня. Поручил главе района также наладить выдачу стройматериалов людям, чье жилье нуждается в ремонте", – написал глава региона в Telegram-канале. Очередной циклон, пришедший на Сахалин в среду, наибольший ущерб нанес Невельскому району. В селе Колхозное была подтоплена часть населенного пункта, из-за сильных дождей вышла из берегов местная река Казачка, разрушившая мост и отрезавшая от сообщения группу сельчан.

https://ria.ru/20250803/navodnenija-2033148068.html

https://ria.ru/20250827/evakuatsiya-2037772225.html

невельский район

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, невельский район, сахалин, россия, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)