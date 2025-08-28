Вода ушла из затопленных домов в селе на юге Сахалина

Рейтинг@Mail.ru
09:09 28.08.2025
Ю.-САХАЛИНСК, 28 авг – РИА Новости. Жилые дома и приусадебные участки в селе Колхозном Невельского района на Сахалине, пострадавшем от циклона, освободились от воды, сообщает пресс-служба МЧС России. "В селе Колхозное от воды освободились 7 домов и 24 приусадебных участка. Подтопленных жилых домов и участков нет. Уровень воды в реке Казачка снижается. Работы по устройству временного моста начнутся после спада воды", - говорится в сообщении ведомства. По данным чрезвычайного ведомства, на месте продолжают работу спасатели МЧС России, которые на лодке доставляют продукты питания, жителей, работников и медиков в отрезанную часть населенного пункта и обратно. С утра такой помощью воспользовались более 50 человек. "В район доставлены мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки для просушки домов. В пункте временного размещения остаются 8 человек. К работе приступила оценочная комиссия администрации района", - отмечает пресс-служба ведомства. В четверг в пострадавшее село приехал губернатор Валерий Лимаренко, который на месте ознакомился с ситуацией. "Проверил, как в Невельском районе организована помощь людям после циклона. Выплаты 100 тысяч рублей на первоочередные нужды начнутся уже сегодня. Поручил главе района также наладить выдачу стройматериалов людям, чье жилье нуждается в ремонте", – написал глава региона в Telegram-канале. Очередной циклон, пришедший на Сахалин в среду, наибольший ущерб нанес Невельскому району. В селе Колхозное была подтоплена часть населенного пункта, из-за сильных дождей вышла из берегов местная река Казачка, разрушившая мост и отрезавшая от сообщения группу сельчан.
Ю.-САХАЛИНСК, 28 авг – РИА Новости. Жилые дома и приусадебные участки в селе Колхозном Невельского района на Сахалине, пострадавшем от циклона, освободились от воды, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В селе Колхозное от воды освободились 7 домов и 24 приусадебных участка. Подтопленных жилых домов и участков нет. Уровень воды в реке Казачка снижается. Работы по устройству временного моста начнутся после спада воды", - говорится в сообщении ведомства.
По данным чрезвычайного ведомства, на месте продолжают работу спасатели МЧС России, которые на лодке доставляют продукты питания, жителей, работников и медиков в отрезанную часть населенного пункта и обратно. С утра такой помощью воспользовались более 50 человек.
"В район доставлены мотопомпы для откачки воды и тепловые пушки для просушки домов. В пункте временного размещения остаются 8 человек. К работе приступила оценочная комиссия администрации района", - отмечает пресс-служба ведомства.
В четверг в пострадавшее село приехал губернатор Валерий Лимаренко, который на месте ознакомился с ситуацией.
"Проверил, как в Невельском районе организована помощь людям после циклона. Выплаты 100 тысяч рублей на первоочередные нужды начнутся уже сегодня. Поручил главе района также наладить выдачу стройматериалов людям, чье жилье нуждается в ремонте", – написал глава региона в Telegram-канале.
Очередной циклон, пришедший на Сахалин в среду, наибольший ущерб нанес Невельскому району. В селе Колхозное была подтоплена часть населенного пункта, из-за сильных дождей вышла из берегов местная река Казачка, разрушившая мост и отрезавшая от сообщения группу сельчан.
