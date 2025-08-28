Рейтинг@Mail.ru
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2025
19:42 28.08.2025
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2025
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
Представителей США и стран Западной Европы не ожидают на военном параде в Пекине, передает Sky News. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представителей США и стран Западной Европы не ожидают на военном параде в Пекине, передает Sky News."На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы", — утверждает издание.Ранее стало известно, что на парад приглашены президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн и представители еще 24 государств.Российский лидер примет участие в военном параде по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. С 31 августа по 1 сентября Путин будет присутствовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ

Sky News: западных стран не будет на параде в Китае

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг КНР. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представителей США и стран Западной Европы не ожидают на военном параде в Пекине, передает Sky News.
"На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы", — утверждает издание.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин
Вчера, 10:31
Ранее стало известно, что на парад приглашены президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн и представители еще 24 государств.
Российский лидер примет участие в военном параде по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. С 31 августа по 1 сентября Путин будет присутствовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай
27 августа, 12:52
 
В миреСШАПекинКитайВладимир ПутинКим Чен ЫнМин Аун Хлайн
 
 
