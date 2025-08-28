https://ria.ru/20250828/kitay-2038180420.html
Западные страны не ждут на параде в Китае, сообщили СМИ
Представителей США и стран Западной Европы не ожидают на военном параде в Пекине, передает Sky News. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представителей США и стран Западной Европы не ожидают на военном параде в Пекине, передает Sky News."На параде не ожидается ни одного представителя США или Западной Европы", — утверждает издание.Ранее стало известно, что на парад приглашены президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн и представители еще 24 государств.Российский лидер примет участие в военном параде по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. С 31 августа по 1 сентября Путин будет присутствовать на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
